По итогам 14 туров регулярного чемпионата Евролиги непременный участник "Финалов четырех" московский ЦСКА идет в тройке лучших. Пятый сезон подряд армейцы бьются за звание сильнейшей команды континента под руководством греческого специалиста Димитриса Итудиса. Корреспондент "РГ" встретился с главным тренером армейцев и подробно расспросил, как его команде удается сохранять такую удивительную стабильность.

Помогаем ЦСКА расти

Почти половина марафона Евролиги позади, и ЦСКА, как обычно, среди лидеров. Как оцените прошедший период?

Димитрис Итудис: В целом я доволен тем, как мы работаем, какая в команде "химия". Мы движемся в правильном направлении. Самое главное - мы нашли путь к победам в матчах. Но надо продолжать работать, сыгрываться - не забывайте, что у нас в команде несколько новичков.

Вы ими довольны?

Димитрис Итудис: Я доволен тем, как мы конструируем команду вместе с президентом клуба Андреем Ватутиным и моими ассистентами. Мы хотели одновременно улучшить "химию" и освежить команду. Если вы обратили внимание, этот процесс происходит на протяжении всех последних четырех лет. Менять состав, но при этом продолжать выигрывать - это не так-то просто. Обычно это занимает время, и даже в НБА люди говорят: "Мы будет освежать команду, но это займет 5-6 лет, в течение которых не ждите от нас титулов". Миша Кулагин - живой пример того, как он растет вместе с командой. Кори Хиггинс - то же самое. Он же не приходил к нам большой звездой, но он развивается. Сейчас у нас есть Боломбой, Ухов - ребята, которые прямо сейчас проникаются философией ЦСКА. Процесс обновления непростой, он требует времени и терпения. В том числе и от болельщиков.

ЦСКА в этом плане уникальный клуб. Каждый год вы теряете нескольких важных игроков, берете новых и все равно остаетесь наверху. Как объяснить такую стабильность?

Димитрис Итудис: Она доказывает, что система работает, и что она успешна. Наши игроки принимают те роли, которые им отведены, и следуют правилам. Мы знаем, кто мы и где мы. ЦСКА - великий клуб. И мы здесь для того, что помогать ему расти и развиваться. Мне приятно видеть те усилия, которые предпринимают Андрей Ватутин, Наталья Фураева (вице-президент клуба по спортивной работе. - Прим. авт.), Андрей Щепанков (спортивный директор. - Прим. авт.). Мы стремимся стать лучше во всех аспектах, не только на площадке. Это касается и медицинского штаба, и оборудования, новых технологий, предотвращающих травмы игроков, систем реабилитации. Масса всего, что происходит за кулисами и чего никто не видит. Я вижу не только большой потенциал для улучшения, но и огромное желание делать все больше и лучше. Именно эта постоянная работа делает нас командой-победителем. Во всех аспектах, не только собственно в баскетболе. Это процесс развития. У нас меняются поколения игроков, но суть остается неизменной.

Димитрис Итудис: За четыре последних года мы выиграли Евролигу один раз. Это было в том единственном "Финале четырех", в котором мы дошли до финала. То есть наша цель - дойти до финала, и тогда все будет хорошо

В чем она заключается?

Димитрис Итудис: Кори Хиггинс, Уилл Клайберн, Нандо Де Коло, Серхио Родригес - это парни, для которых ЦСКА действительно важен. Это не просто баскетболисты, которые приехали заработать денег, и им, извините, плевать на клуб. Ничего подобного! Они постоянно предлагают что-то, чтобы ЦСКА становился лучше. Я сразу объясняю игрокам: "Это не только мой клуб, клуб Ватутина или болельщиков. Это ваш клуб". И именно таким они его ощущают. Им небезразличен клуб, и отсюда возникает нужная "химия".

Главное - попасть в финал

Насколько это честно, когда победитель Евролиги определяется в одном матче?

Димитрис Итудис: Конечно, это несправедливо. Но этот вопрос должен быть адресован владельцам клубов, которые и должны его решать. НБА точно лучше нас разбирается в этом вопросе, и там проводится плей-офф. Это же спектакль, это зрелище. Приведу простой пример. В прошлом сезоне "Голден Стейт" (чемпион НБА двух последних сезонов. - Прим. авт.) один раз проиграл "Бруклину" (трижды подряд не попали в плей-офф НБА. - При. авт.) Это же не значит, что за это "Голден Стейт" надо критиковать. В 79 матчах они были в порядке, но в том матче проиграли. Понятно, что решать не мне. Я могу лишь высказать свое мнение, и моя задача - готовить команду к этому одному решающему матчу. Но по одной игре невозможно определить успешность команды.

Как вы можете объяснить тот факт, что ЦСКА каждый год играет в "Финале четырех" Евролиги, но выиграл в нем лишь трижды?

Димитрис Итудис: Я могу говорить только о своем периоде работы, то есть за четыре последних года. Мы выиграли Евролигу один раз, и это было в том единственном "Финале четырех", в котором мы дошли до финала. То есть наша цель - дойти до финала, и тогда все будет хорошо.

И не встретиться при этом с "Олимпиакосом" (ЦСКА в последние годы несколько раз проигрывал этому греческому клубу именно в "Финалах четырех". - Прим. авт.)…

Димитрис Итудис: А вот это плохая вещь. Разумеется, это играет роль, в том смысле что "Олимпиакос" - хорошая команда. Но не должно быть никаких предубеждений, "призраков прошлого" и прочее. Я не верю в это, я верю в труд, за который следует вознаграждение. Мы, люди, создаем эту историю. Хотя здесь мы возвращаемся к предыдущей теме. Мы обыграли их дважды по ходу сезона, а потом проиграли в решающем матче, в "Финале четырех". Да, такое может произойти. Вспомните прошлый сезон. "Реал" его очень плохо начал, поскольку несколько ключевых игроков были травмированы. А в последний месяц перед "Финалом четырех" все они вернулись в строй, набрали форму и показали свой лучший баскетбол, выиграв Евролигу. А мы, наоборот, отлично прошли групповой этап, но столкнулись с травмами в самый ответственный период. Вспомните, в плей-офф против "Химок", очень талантливой и сильной команды, мы лишились Кайла Хайнса и Нандо Де Коло. А теперь представьте "Химки" без Шведа и Гилла - как они тогда сыграют? Уберите у "Фенербахче" Слукаса и Веселы - то же самое. Мы продолжили сражаться, выиграли ту серию у "Химок" 3:1 и вышли в "Финал четырех". Но невозможно моментально вернуть Де Коло и Хайнсу ту форму, которая у них была до травм. Добавьте сюда повреждение Вестермана в последнем матче плей-офф и травму Воронцевича в самом начале игры с "Реалом". Это те вещи, которые не сможет проконтролировать даже самый лучший в мире тренер. Они не в моей власти.

Вы будете что-то менять при подготовки команды к этим решающим матчам сезона?

Димитрис Итудис: Да, будем. Мы уже внесли определенные изменения. Каждый матч Евролиги мы рассматриваем как финал. Соответствующим образом готовимся, и ментально, и физически.

Вы чувствуете прессинг как тренер команды, которая обязана побеждать? И как с ним справляться?

Димитрис Итудис: Никто не заставлял ни меня, ни кого-либо из ребят подписывать контракт с ЦСКА. Мы знали, куда мы идем. Это часть работы, причем не только моей - всех, кто трудится в ЦСКА. С этим давлением нужно уметь справляться. Каждый делает свой маленький участок работы, и эти вот отдельные усилия аккумулируют в конечном итоге нечто большое.

Надо быть в четверке

Как происходили выборы нового капитана? Кайл Хайнс ведь лишь второй в истории ЦСКА капитан-иностранец.

Димитрис Итудис: Это решение я принимал вместе с Андреем Ватутиным. Мы просмотрели все кандидатуры и пришли к выводу, что Кайл - человек, которого уважают абсолютно все. За его опыт, отношение к работе, лидерские качества, особенно в раздевалке. То, как он играет и как он живет, сделали его таким успешным баскетболистом. С тех пор, как я подписал контракт с ЦСКА в 2014-м, в команде осталось всего два игрока - это Кайл и Андрей Воронцевич. Это о многом говорит. Так что решение было совместным. Кайл принял его скромно и достойно. Он понимает, какие обязанности оно на него налагает. Я доверяю ему быть моим голосом в раздевалке. У него есть авторитет, поэтому, уверен, назначить капитаном Хайнса было правильно.

Первое поражение ЦСКА в сезоне получилось неожиданным. Лидер проиграл "Будучности", которая шла на последнем месте. Как его восприняли?

Димитрис Итудис: Мы восприняли это как дар. Да, это может прозвучать абсурдно, потому что поражение не может быть даром. Но мы достаточно разумны, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. В тот период был плотный календарь - два матча Евролиги в течение трех дней. Да, "Будучность" тогда находилась на последнем месте, но они провели очень сильный матч, попали много трехочковых. У нас же ощущалась определенная нехватка концентрации и мотивации. Вообще никто не говорит, что мы обязательно должны быть непобедимы. Наша главная задача сейчас - быть в четверке лучших, что дает преимущество своей площадки в плей-офф. Разумеется, мы всегда играем на победу и боремся за первое место. Но первое место никаких особых бонусов вам не дает. Только преимущество своей площадки. Его же вы получаете, заняв второе место, третье или четвертое.

Уважение к сборной

В конце ноября у вас была сложная дилемма. Шесть игроков ЦСКА получили вызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата мира. При этом вам в то же самое время пришлось играть с "Реалом" в Евролиге. Как вы воспринимаете такую ситуацию, когда матчи сборных и клубов пересекаются в календаре?

Димитрис Итудис: Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Прежде всего для баскетбола в целом. Национальная команда в любой стране заслуживает, чтобы за нее играли лучшие. Яркий пример того, к чему приводит нынешняя ситуация, - сборная Словении. Чемпион Европы не отобрался на чемпионат мира. Прежде всего из-за того, что словенцы не могли рассчитывать на помощь своих баскетболистов, выступающих в НБА. Об этом почему-то никто не говорит - все как будто закрывают глаза и уши, критикуя исключительно Евролигу. Ну как выживать с таким календарем? Игрокам ведь тоже нужен отдых - и телу, и голове периодически требуется передышка. Разумеется, баскетболисты должны ездить в сборные. И мы отпустили нескольких игроков. Но в ЦСКА ведь играют кандидаты не только в сборную России. У нас в составе люди, выступающие за Испанию, Италию, Францию. В конце концов наши американцы тоже могут получить вызов в сборную. И все они в такие моменты находятся на распутье - что им делать? Конечно, мы говорили об этом с федерацией, с Андреем Кириленко. И мы постарались помочь сборной, проявили к ней максимальное уважение. Но и нашу позицию тоже нужно понимать - клубу приходится тяжело. Это ведь не только вопрос конкретного матча, в котором кто-то из игроков может вообще в итоге не появиться на площадке. Здесь очень важен и тренировочный процесс, который позволяет нам улучшать какие-то вещи и прогрессировать в дальнейшем.

Кто принимает решение, кого отпустить в сборную? И как это вообще выглядит?

Димитрис Итудис: Мы разговариваем с игроками, выясняем, хотят ли они ехать в сборную. Также изучаем календарь и в конце концов принимаем некое компромиссное решение. Исходя из потребностей как национальной команды, так и наших собственных. В этот раз отпускали Ухова, Воронцевича, который очень хотел помочь сборной, а также Боломбоя - у него был дебют.

Какой выход вы видите из этой ситуации, связанной с несогласованным календарем для сборных и клубов.

Димитрис Итудис: В руководстве ФИБА и Евролиги сидят умные люди. И лучший выход из этой конфронтации - сесть за стол переговоров и найти решение, которое будет наилучшим прежде всего для нашего вида спорта. Выяснение, кто из двух организаций лучше, никакой пользы баскетболу не приносит. Как и то, что в нашем виде существует четыре или пять различных сводов правил. Они ведь отличаются в Европе, в НБА, в национальных лигах. У болельщиков голова кругом идет, чтобы в этих тонкостях разобраться.

Следите за матчами сборных?

Димитрис Итудис: Ну конечно. Я слежу за всем, что связано с баскетболом. Очевидно, что и сборная России, если бы за нее могли сыграть все кандидаты, могла бы показать другие результаты. В ноябре мы выиграли очень важные матчи у Финляндии и Чехии. Я говорю "мы", поскольку ощущаю себя частью российского баскетбола, помогаю ему развиваться. Впереди еще две игры - на выезде с Болгарией и ответный матч с финнами. В них тоже будет непросто, но, думаю, Россия попадет на чемпионат мира. Очень надеюсь на это.

Досье "РГ"

Фото: РИА Новости

Димитрис Итудис. Родился 6 сентября 1970 года в г. Верия (Греция).

В 20-летнем возрасте начал тренерскую карьеру в юношеской командой хорватского "Загреба". Проработав в нескольких греческих клубах как главным тренером, так и помощником, в 1999-м стал ассистентом Желько Обрадовича в "Панатинаикосе". Этот тандем просуществовал до 2012 года и привел афинский клуб к пяти победам в Евролиге, 11 - в чемпионате и 7 - в Кубке страны. Отработал сезон 2013/14 во главе турецкого "Банвита", с которым команда заняла первое местов регулярном чемпионате и вышла в полуфинал плей-офф.

В июне 2014-го назначен главным тренером ЦСКА. Под руководством Итудиса московский клуб в 2016-м впервые за восемь лет выиграл Евролигу. В июне того же года продлил контракт с армейцами на три сезона.

Четырежды подряд команда побеждала в Единой лиге и неизменно выходила в "Финал четырех" Евролиги. Тренер года Евролиги (2016), тренер года Единой лиги (2015, 2017, 2018).