Готовы ли российские аэропорты к налету дронов

Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов, или беспилотных летательных аппаратов (БЛА), возле второго по значимости британского аэропорта Гатвик. Воздушная гавань обслуживает более 228 направлений в 74 странах мира и примерно 45 миллионов пассажиров ежегодно. Появление дронов посеяло хаос в аэропорту, работа которого была прекращена фактически на сутки.

Полиции удалось перехватить беспилотники и выйти на след злоумышленников через 36 часов после их появления. Помощь оказали британские военные, которые предоставили технологии для отслеживания и обнаружения БЛА. Полиция планировала сбивать беспилотники, но уступила требованиям властей, которые отклонили эту возможность из-за страха, что случайные пули могут попасть в пассажиров.

Подобные дроны могут представлять угрозу безопасности людей, попав не в те руки. Речь в основном о малоразмерных БЛА, утверждает главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Он считает, что необходимо в России создать систему противодействия беспилотникам, так как от их налета никто не застрахован.

Уже есть технологии, которые могут послужить основой для защиты. Это системы кинетического воздействия, которые используют кинетическую энергию поражающих элементов, и системы радиоэлектронного воздействия, позволяющие заглушать каналы связи и спутниковой навигации, пояснил эксперт. Кроме того, прорабатываются некоторые экзотические подходы, например, связанные с применением специально обученных хищных птиц.

"Беспилотные летательные аппараты все чаще используются как высокоэффективное оружие, - говорит генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых. - При мониторинге воздушного пространства над аэропортами необходимо использовать именно пассивные комплексы контроля, так как активный комплекс или пушка радиоэлектронной борьбы может негативно повлиять на другие электронные изделия и системы на территории аэропорта, в том числе садящегося самолета. Также каждая активная радиолокационная станция (РЛС) требует выделения частоты для работы".

Он отметил, что уже есть отечественные наработки. Например, радио- и оптоэлектронные средства распознавания воздушных объектов "Черемуха". Оно способно обеспечивать пеленгование как БЛА, так и его пульта управления. Средства радиоэлектронной борьбы комплекса "СЕРП" может дезорганизовать беспилотный аппарат и принудительно его приземлить. Есть возможность включения в состав комплекса средств кинетического поражения.

В России есть защитные комплексы, способные дезорганизовать беспилотный аппарат в воздухе и принудительно приземлить его

Можно сказать, что в России уже разработан комплекс защиты критически важных объектов (аэропортов, АЭС, химических производств и прочего) от несанкционированного использования БЛА. Главным компонентом комплекса является пассивный когерентный локатор (ПКЛ) - полуактивная радиолокационная станция, использующая в качестве подсвета сигналы цифрового эфирного телевидения. ПКЛ предназначен для формирования сплошного радиолокационного покрытия приземного пространства в городских или пригородных условиях, в котором обеспечивается автоматическое обнаружение и сопровождение воздушных объектов (целей). В отличие от излучающих РЛС, ПКЛ можно размещать в любом районе, не опасаясь за влияние на здоровье людей. Используемый диапазон радиочастот (от 470 до 790 МГц - DVB-T2) позволяет обнаруживать сверхмалые цели на больших дальностях. Из-за размещения передатчиков DVB-T2 на большой высоте создаются условия для обнаружения низколетящих целей.