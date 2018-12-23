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23.12.2018 19:20
Рубрика: Экономика

Запрашивается посадка

Готовы ли российские аэропорты к налету дронов
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Британская полиция арестовала двух человек за запуск дронов, или беспилотных летательных аппаратов (БЛА), возле второго по значимости британского аэропорта Гатвик. Воздушная гавань обслуживает более 228 направлений в 74 странах мира и примерно 45 миллионов пассажиров ежегодно. Появление дронов посеяло хаос в аэропорту, работа которого была прекращена фактически на сутки.
Прорабатываются экзотические подходы к борьбе с дронами, например, с помощью обученных хищных птиц. Фото: REUTERS Прорабатываются экзотические подходы к борьбе с дронами, например, с помощью обученных хищных птиц. Фото: REUTERS
Прорабатываются экзотические подходы к борьбе с дронами, например, с помощью обученных хищных птиц. Фото: REUTERS

Полиции удалось перехватить беспилотники и выйти на след злоумышленников через 36 часов после их появления. Помощь оказали британские военные, которые предоставили технологии для отслеживания и обнаружения БЛА. Полиция планировала сбивать беспилотники, но уступила требованиям властей, которые отклонили эту возможность из-за страха, что случайные пули могут попасть в пассажиров.

Подобные дроны могут представлять угрозу безопасности людей, попав не в те руки. Речь в основном о малоразмерных БЛА, утверждает главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. Он считает, что необходимо в России создать систему противодействия беспилотникам, так как от их налета никто не застрахован.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Россия начала испытания беспилотного перехватчика

Уже есть технологии, которые могут послужить основой для защиты. Это системы кинетического воздействия, которые используют кинетическую энергию поражающих элементов, и системы радиоэлектронного воздействия, позволяющие заглушать каналы связи и спутниковой навигации, пояснил эксперт. Кроме того, прорабатываются некоторые экзотические подходы, например, связанные с применением специально обученных хищных птиц.

"Беспилотные летательные аппараты все чаще используются как высокоэффективное оружие, - говорит генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых. - При мониторинге воздушного пространства над аэропортами необходимо использовать именно пассивные комплексы контроля, так как активный комплекс или пушка радиоэлектронной борьбы может негативно повлиять на другие электронные изделия и системы на территории аэропорта, в том числе садящегося самолета. Также каждая активная радиолокационная станция (РЛС) требует выделения частоты для работы".

Он отметил, что уже есть отечественные наработки. Например, радио- и оптоэлектронные средства распознавания воздушных объектов "Черемуха". Оно способно обеспечивать пеленгование как БЛА, так и его пульта управления. Средства радиоэлектронной борьбы комплекса "СЕРП" может дезорганизовать беспилотный аппарат и принудительно его приземлить. Есть возможность включения в состав комплекса средств кинетического поражения.

В России есть защитные комплексы, способные дезорганизовать беспилотный аппарат в воздухе и принудительно приземлить его

Можно сказать, что в России уже разработан комплекс защиты критически важных объектов (аэропортов, АЭС, химических производств и прочего) от несанкционированного использования БЛА. Главным компонентом комплекса является пассивный когерентный локатор (ПКЛ) - полуактивная радиолокационная станция, использующая в качестве подсвета сигналы цифрового эфирного телевидения. ПКЛ предназначен для формирования сплошного радиолокационного покрытия приземного пространства в городских или пригородных условиях, в котором обеспечивается автоматическое обнаружение и сопровождение воздушных объектов (целей). В отличие от излучающих РЛС, ПКЛ можно размещать в любом районе, не опасаясь за влияние на здоровье людей. Используемый диапазон радиочастот (от 470 до 790 МГц - DVB-T2) позволяет обнаруживать сверхмалые цели на больших дальностях. Из-за размещения передатчиков DVB-T2 на большой высоте создаются условия для обнаружения низколетящих целей.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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