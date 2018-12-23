Илон Маск восхитился российским ракетным двигателем РД-180

Известный американский предприниматель, возглавляющий компанию SpaceX, Илон Маск вынужден был признать, что российский двигатель РД-180, который применяется на американской ракете-носителе Atlas V? отличается великолепным конструктивным решением.

Илон Маск назвал его в своем Twitter блестящим.

"Меня смущает, что Boeing/Lockheed приходится использовать российский двигатель на Atlas, но у этого двигателя блестящая конструкция", - написал предприниматель.

Atlas V является одноразовой двухступенчатой ракетой-носителем. Ее сейчас совместно производят компании Lockheed Martin и Boeing.

Российский двигатель РД-180 для этой ракеты выпускает компания НПО Энергомаш. Топливом для двигателя служит керосин RP-1, а жидкий кислород используется как окислитель.