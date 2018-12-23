Испанское издание включило Дзюбу в сотню лучших игроков года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вошел в сотню лучших футболистов уходящего года по версии газеты Marca. Об этом сообщается на сайте издания.

Дзюба стал одним из героев национальной команды на домашнем чемпионате мира, на его счету три забитых мяча. Испанские журналисты оценили выступление нападающего, который в 2018 году забил в общей сложности 20 мячей в 45 матчах за сборную, а также за тульский "Арсенал" и "Зенит".

Издание публикует сотню лучших по частям, и первой была представлена заключительная десятка. Дзюба оказался на 97-м месте, опередив Жозефа Мартинеса из "Атланта Юнайтед", Эзекьеля Паласиоса из "Ривер Плейта" и Рафу Маркеса из "Ретирадо".