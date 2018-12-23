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23.12.2018 20:12
Рубрика: Спорт

Испанское издание включило Дзюбу в сотню лучших игроков года

Текст: Данила Жиляев

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба вошел в сотню лучших футболистов уходящего года по версии газеты Marca. Об этом сообщается на сайте издания.

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Дзюба стал одним из героев национальной команды на домашнем чемпионате мира, на его счету три забитых мяча. Испанские журналисты оценили выступление нападающего, который в 2018 году забил в общей сложности 20 мячей в 45 матчах за сборную, а также за тульский "Арсенал" и "Зенит".

Издание публикует сотню лучших по частям, и первой была представлена заключительная десятка. Дзюба оказался на 97-м месте, опередив Жозефа Мартинеса из "Атланта Юнайтед", Эзекьеля Паласиоса из "Ривер Плейта" и Рафу Маркеса из "Ретирадо".

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