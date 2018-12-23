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Рубрика: В мире

Лечить без ошибок

Итальянских врачей обязали выписывать рецепты печатными буквами
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Фармацевты и пациенты на Апеннинах празднуют победу. Им больше не придется ломать голову и напрягать зрение, чтобы разгадать витиеватые медицинские предписания, куда больше похожие на иероглифы, чем на латинские наименования.

Согласно данным, опубликованным в римской La Repubblica, на сегодняшний день 4,7 процента медицинских ошибок вызвано именно некорректным толкованием рецептов, написанных замысловатым курсивом.

Фото: depositphotos.com
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Такое положение вещей побудило чиновников из итальянского минздрава опубликовать циркуляр, адресованный региональным властям. Они, в свою очередь, должны будут обязать семейных врачей и медиков больниц использовать компьютеры или, если те предпочитают пользоваться старой доброй шариковой ручкой (таких медработников в Италии по-прежнему непростительно много), писать препинания только печатными буквами.

Кроме того, медикам настоятельно рекомендуется избегать ввергающих в замешательство фармацевтов и пациентов аббревиатур и сокращений.

Во избежание досадных неприятностей и неправильных интерпретаций отныне в рецептах должны быть в полной мере отражены активные ингредиенты и подробно указаны дозы - врачам запрещается использовать дроби, а также проставлять ноль после запятой для доз, выраженных целыми числами.

"Медицинские ошибки, возникающие в результате использования аббревиатур, сокращений и различных символов, могут повлиять на все этапы предоставления помощи. Что касается плохого почерка, он может затруднить понимание рецепта и спровоцировать ошибки при проведении лекарственной терапии", - убеждены в министерстве.

В мире Европа Италия
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