Итальянских врачей обязали выписывать рецепты печатными буквами

Фармацевты и пациенты на Апеннинах празднуют победу. Им больше не придется ломать голову и напрягать зрение, чтобы разгадать витиеватые медицинские предписания, куда больше похожие на иероглифы, чем на латинские наименования.

Согласно данным, опубликованным в римской La Repubblica, на сегодняшний день 4,7 процента медицинских ошибок вызвано именно некорректным толкованием рецептов, написанных замысловатым курсивом.

Такое положение вещей побудило чиновников из итальянского минздрава опубликовать циркуляр, адресованный региональным властям. Они, в свою очередь, должны будут обязать семейных врачей и медиков больниц использовать компьютеры или, если те предпочитают пользоваться старой доброй шариковой ручкой (таких медработников в Италии по-прежнему непростительно много), писать препинания только печатными буквами.

Кроме того, медикам настоятельно рекомендуется избегать ввергающих в замешательство фармацевтов и пациентов аббревиатур и сокращений.

Во избежание досадных неприятностей и неправильных интерпретаций отныне в рецептах должны быть в полной мере отражены активные ингредиенты и подробно указаны дозы - врачам запрещается использовать дроби, а также проставлять ноль после запятой для доз, выраженных целыми числами.

"Медицинские ошибки, возникающие в результате использования аббревиатур, сокращений и различных символов, могут повлиять на все этапы предоставления помощи. Что касается плохого почерка, он может затруднить понимание рецепта и спровоцировать ошибки при проведении лекарственной терапии", - убеждены в министерстве.