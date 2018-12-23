Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ

С 2019 года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Какие услуги подорожают? Что делать, если платеж не по карману? Об этом рассказала на "горячей линии" в "Российской газете" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.

В чем особенности роста тарифов в 2019 году?



Светлана Разворотнева: Если раньше у нас этот платеж повышался в середине года - в июле, и один раз, то в будущем году он будет повышен два раза. Первое повышение - с 1 января на 1,7 процента в среднем по стране. Следующее повышение у нас состоится в июле. В июле тарифы повысятся на 2,4 процента в среднем по стране.

Есть гарантия, что регионы еще не повысят платежи?



Светлана Разворотнева: Предельный их размер ограничивается правительством. Было поручение президента о том, что платежи не должны превышать рост инфляции. Все последние годы этого поручения придерживались. Платеж по стране рос на четыре процента в среднем, хотя предельный рост по каждому региону определяется правительством. Опережающими темпами росли платежи в Москве и Санкт-Петербурге. Но при этом в отдельных регионах, например, на Северном Кавказе, они росли медленнее, чем по всей стране.

В это повышение вошли все платежи?



Светлана Разворотнева: Не вошла плата за вывоз мусора, она вводится с 1 января 2019 года. Большинство регионов перейдут с 1 января на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами, плата за мусор появится новой строчкой в разделе "плата за коммунальные ресурсы". При этом мы подозреваем, из строки "содержание..." эту плату выведут не полностью. Потому что за управляющей компанией все равно остается обязанность по обслуживанию, к примеру, контейнерных площадок.

То, что тарифы повышают в два этапа, это хорошо или плохо?



Светлана Разворотнева: Конечно, это хорошо, в первую очередь для ресурсоснабжающих организаций. Если бы это повышение не было двухэтапным, а только с 1 июля - как обычно, то у них бы возник кассовый разрыв: НДС с 1 января повысился, а тариф не изменился.

Будут ли повышать в 2019 году взносы на капремонт?



Светлана Разворотнева: Это зависит от региона. Такое решение региональный орган может принимать когда угодно. В Москве, Московской и Ростовской областях уже сейчас взносы повысили, в других регионах тоже постепенно идет повышение. Но оно не одномоментное, не по всей стране, каждый регион самостоятельно оценивает свои потребности.

Некоторым регионам придется принимать решение: повышать тариф или субсидировать фонд капремонта

Есть ли нехватка средств в сфере капремонта?



Светлана Разворотнева: Ситуация финансовой устойчивости региональных операторов капремонта вызывает серьезное беспокойство. Некоторым регионам придется принимать решение: повышать тариф или субсидировать фонд капремонта из своих денег.

Экономически обоснованный тариф сейчас составляет в среднем 13 рублей с квадратного метра жилья, а у нас установлен 7-8 рублей с метра.

Ситуация очень разная в зависимости от территории. Даже при сборе, превышающем 90 процентов, большинству регионов (за исключением Москвы) не хватает средств на полноценное выполнение программы. А есть регионы, в которых деньги лежат на счетах и не используются. Это Краснодарский, Забайкальский и Красноярский края, Тверская, Сахалинская, Амурская и Иркутская области, Республики Бурятия и Саха (Якутия).

Валентина, Михайловский район, Алтайский край: В поселке Малиновое озеро услугу по теплоснабжению в районе оказывают два вновь созданных муниципальных унитарных предприятия, предыдущие обанкротились. В декабре подняли плату за отопление с 2004 рублей до 2831 и 3087 рублей. Насколько они имеют право поднимать платеж?



Светлана Разворотнева: Кроме тех повышений платежа, которые устанавливает правительство РФ и которые устанавливаются на региональном уровне, орган местного самоуправления может утвердить дополнительную надбавку к тарифу. Хотя это, конечно, странная история. Обычно такие решения принимаются, когда повышают тарифы на другие ресурсы. В этом году это было в июле. Но есть экономическая правда жизни. Когда предприятие работает, к примеру, на угле, это действительно очень дорого. И здесь вроде бы все по закону сделано. Тарифы защищены на уровне регионального регулятора. Но если вы получаете мало, а платите много, должен действовать такой институт социальной защиты, как жилищная субсидия. Больше 22 процентов от совокупного дохода семьи за коммуналку вы платить не должны.

Екатерина: Мы купили квартиру, и в ней есть счетчики. Никаких документов хозяин не передал. Можно ли эту информацию где-то получить?



Светлана Разворотнева: Попробуйте восстановить информацию, когда у приборов учета заканчивается срок службы и межповерочный интервал. Для этого обратитесь в управляющую организацию, либо в ресурсоснабжающую, если дом на прямом договоре, и просите предоставить прошлый акт поверки счетчика. В акте будут реквизиты организации, которая эту поверку проводила. Эта организация должна была у предыдущего собственника затребовать технический паспорт на прибор, чтобы удостовериться, что у него еще не вышел срок годности, и другие сопутствующие документы. Таким образом, выйдя на ту организацию, вы сможете узнать, когда проводить следующую поверку или менять приборы учета. Это сложно, но возможно. Или можно поменять счетчики. Это дороже, но проще.