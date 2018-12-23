Уже вторая в нынешнем сезоне тренерская отставка произошла в российском клубе так называемой "большой пятерки", куда входят команды, выступающие в двух главных континентальных кубковых турнирах - Евролиге и Еврокубке. Пост рулевого питерского "Зенита" покинул экс-наставник национальной сборной страны Василий Карасев.

"БК "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером. Под руководством Василия Николаевича "сине-бело-голубые" трижды подряд становились бронзовыми призерами Единой лиги", - говорится на официальном сайте клуба.

Место Карасева занял известный испанский специалист Хоан Плаза, которому на этой неделе исполнится 55 лет. Он работал в мадридском "Реале" (2007-2009), литовском "Жальгирисе" (2012-2013) и еще пять сезонов трудился в испанской "Уникахе" из Малаги, выиграв с этой командой Еврокубок-2016/17.

"Плаза - один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге. Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба", - считает генеральный директор БК "Зенит" Александр Церковный.

Причиной отставки Карасева стала крайне невыразительное выступление питерцев в Единой лиге и Еврокубке. В первом из упомянутых турниров баскетболисты с берегов Невы идут на шестом месте, причем в последнем матче умудрились потерпеть поражение от саратовского "Автодора", лидируя по ходу встречи с разницей в 19 очков. В Еврокубке "Зенит" еле-еле, с четвертой позиции в своей шестерке, пробился в следующую стадию топ-16, причем в заключительном туре первого этапа уступил в овертайме французскому "Виллербанну".

Сейчас интересно, как увольнение отца скажется на дальнейшей игре одного из лидеров команды Сергея Карасева. Уже завтра у "Зенита" важный гостевой матч с грозным соперником - подмосковными "Химками".

Напомним, что ранее в этом сезоне пост главного тренера "Локомотива-Кубани" по решению руководства клуба был вынужден оставить серб Саша Обрадович. Команду принял его помощник Владе Йованович, который после нескольких успешных матчей поменял статус "временно исполняющего обязанности" на полноценный, без всяких приставок.

С Василием Карасевым "Зенит" трижды подряд становился бронзовым призером Единой лиги

Тем временем в предновогоднем туре регулярного чемпионата Единой лиги красноярский "Енисей" на своей домашней арене не справился с эстонским "Калевом" (80:88), "Локомотив-Кубань" в Польше оказался сильнее "Зелена-Гуры" (73:67).

Команда-открытие нынешнего сезона казахстанская "Астана", уже успевшая огорчить "Зенит" и "Локо", ко вчерашней встрече с "Автодором" подошла на непривычно высоком для себя четвертом месте. Игра на площадке, расположенной внутри дорожки крытого велотрека в Астане, получилась удивительной по сценарию. В начале второй половины матча преимущество саратовцев достигло 14 очков - 39:25. За две с небольшим минуты об окончании основного времени впереди были уже хозяева - 74:70. Волжанам все-таки удалось перевести матч в овертайм (78:78), который они полностью провалили, уступив за пять минут аж 17 очков. Итоговый результат - 100:83 в пользу казахстанской команды. "Астана" одержала седьмую победу в десяти проведенных матчах.

Игры "Нижний Новгород" - "Парма" (Пермь), ВЭФ (Латвия) - ЦСКА и УНИКС (Казань) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) завершились уже после подписания этого номера "РГ".

Мужской Кубок России

В нынешнем розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), принимают участие два из девяти наших клубов Единой лиги. Они вступили в борьбу за трофей в четвертьфинал. В первых матчах этой стадии БК "Нижний Новгород" в гостях крупно переиграл представителя Суперлиги "Самару" - 86:64. А вот "Парму" в противоборстве с командой рангом ниже постигла неудача. Пермяков в Южно-Сахалинске победил местный "Восток-65" - 79:69. Напомним, что регламентом соревнований в матчах Кубка России командам запрещено использовать легионеров.

Вот результаты двух других встреч, где соперничали клубы первого дивизиона Суперлиги: "Урал" (Екатеринбург) - БК "Новосибирск" - 72:80, "Спартак" (Санкт-Петербург) - ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - 73:55. Ответные встречи состоятся в конце декабря - начале января. Первый участник "Финала четырех" определится в Новосибирске в ближайший четверг, последний - 11 января в Ревде.

Где будем смотреть

24 декабря, понедельник, "Матч ТВ"

19.30. "Химки" (Московская область) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.