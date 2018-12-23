"БК "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером. Под руководством Василия Николаевича "сине-бело-голубые" трижды подряд становились бронзовыми призерами Единой лиги", - говорится на официальном сайте клуба.
Место Карасева занял известный испанский специалист Хоан Плаза, которому на этой неделе исполнится 55 лет. Он работал в мадридском "Реале" (2007-2009), литовском "Жальгирисе" (2012-2013) и еще пять сезонов трудился в испанской "Уникахе" из Малаги, выиграв с этой командой Еврокубок-2016/17.
"Плаза - один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге. Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба", - считает генеральный директор БК "Зенит" Александр Церковный.
Причиной отставки Карасева стала крайне невыразительное выступление питерцев в Единой лиге и Еврокубке. В первом из упомянутых турниров баскетболисты с берегов Невы идут на шестом месте, причем в последнем матче умудрились потерпеть поражение от саратовского "Автодора", лидируя по ходу встречи с разницей в 19 очков. В Еврокубке "Зенит" еле-еле, с четвертой позиции в своей шестерке, пробился в следующую стадию топ-16, причем в заключительном туре первого этапа уступил в овертайме французскому "Виллербанну".
Сейчас интересно, как увольнение отца скажется на дальнейшей игре одного из лидеров команды Сергея Карасева. Уже завтра у "Зенита" важный гостевой матч с грозным соперником - подмосковными "Химками".
Напомним, что ранее в этом сезоне пост главного тренера "Локомотива-Кубани" по решению руководства клуба был вынужден оставить серб Саша Обрадович. Команду принял его помощник Владе Йованович, который после нескольких успешных матчей поменял статус "временно исполняющего обязанности" на полноценный, без всяких приставок.
Тем временем в предновогоднем туре регулярного чемпионата Единой лиги красноярский "Енисей" на своей домашней арене не справился с эстонским "Калевом" (80:88), "Локомотив-Кубань" в Польше оказался сильнее "Зелена-Гуры" (73:67).
Команда-открытие нынешнего сезона казахстанская "Астана", уже успевшая огорчить "Зенит" и "Локо", ко вчерашней встрече с "Автодором" подошла на непривычно высоком для себя четвертом месте. Игра на площадке, расположенной внутри дорожки крытого велотрека в Астане, получилась удивительной по сценарию. В начале второй половины матча преимущество саратовцев достигло 14 очков - 39:25. За две с небольшим минуты об окончании основного времени впереди были уже хозяева - 74:70. Волжанам все-таки удалось перевести матч в овертайм (78:78), который они полностью провалили, уступив за пять минут аж 17 очков. Итоговый результат - 100:83 в пользу казахстанской команды. "Астана" одержала седьмую победу в десяти проведенных матчах.
Игры "Нижний Новгород" - "Парма" (Пермь), ВЭФ (Латвия) - ЦСКА и УНИКС (Казань) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) завершились уже после подписания этого номера "РГ".
Мужской Кубок России
В нынешнем розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), принимают участие два из девяти наших клубов Единой лиги. Они вступили в борьбу за трофей в четвертьфинал. В первых матчах этой стадии БК "Нижний Новгород" в гостях крупно переиграл представителя Суперлиги "Самару" - 86:64. А вот "Парму" в противоборстве с командой рангом ниже постигла неудача. Пермяков в Южно-Сахалинске победил местный "Восток-65" - 79:69. Напомним, что регламентом соревнований в матчах Кубка России командам запрещено использовать легионеров.
Вот результаты двух других встреч, где соперничали клубы первого дивизиона Суперлиги: "Урал" (Екатеринбург) - БК "Новосибирск" - 72:80, "Спартак" (Санкт-Петербург) - ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - 73:55. Ответные встречи состоятся в конце декабря - начале января. Первый участник "Финала четырех" определится в Новосибирске в ближайший четверг, последний - 11 января в Ревде.
24 декабря, понедельник, "Матч ТВ"
19.30. "Химки" (Московская область) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.