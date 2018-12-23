Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками "Бутырки"

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся под стражей, вновь выйдут на поле - правда, сделают это, не прерывая своего заключения. Как сообщает "МК", они проведут матч против сотрудников "Бутырки".

Отмечается, что идея нашла одобрение у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Футбольные матчи проходили в тюрьме и ранее, но никогда - с участием реальных и известных футболистов.

"Волею случая в "Бутырке" отказались два выдающихся футболиста, - сказалзаместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко. - Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку".

Сами заключенные, попавшие под стражу после скандала с драками в центре Москвы, восприняли это с энтузиазмом - Мамаев пообещал уговорить своих товарищей по несчастью: Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, который тоже в свое время профессионально занимался футболом, но бросил.

"Я, конечно, за! Все, что мне нужно, - чтобы я сам собрал команду. Кокориных - старшего и младшего - уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите", - заявил Мамаев.

Кирилл Кокорин не скрывает, что сыграть в футбол на данный момент - его мечта. "Думаете, нам разрешат?" - осведомился он.

Едва ли на деле кто-то будет возражать против такого матча. Как отмечает источник, другие заключенные "Бутырки" находятся в предвкушении возможности сыграть вместе со звездами футбола.