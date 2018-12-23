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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выплате подлежит

КС РФ уточнил обязанности работодателя при ликвидации предприятия
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Конституционный суд РФ обязал федерального законодателя обеспечить выплату выходного пособия для всех уволенных в связи с ликвидацией предприятия. Положения статьи 178 Трудового кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции РФ.

С жалобой на обстоятельства ухода с работы обратилась Марина Трофимова из Саратовской области. Суды общей юрисдикции отказали ей в сохранении среднего заработка после увольнения в связи с ликвидацией организации, хотя в этот период Трофимова находилась в отпуске по уходу за ребенком. По заявлению женщины получается, что законодательство "позволяет до истечения двух месяцев со дня увольнения работника в связи с ликвидацией организации-работодателя завершить ликвидацию этой организации внесением в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи и тем самым лишает уволенных работников возможности получить гарантию в виде сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства". КС РФ признал такой подход не соответствующим Конституции РФ.

Фото: depositphotos.com
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- Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на установление правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем из них, кто приобретет право на предоставление данной гарантии после завершения ликвидации организации-работодателя, - указал КС РФ. - При этом федеральный законодатель вправе определить как виды гарантий, предоставляемых увольняемым в связи с ликвидацией организации работникам, так и порядок их предоставления.

При этом до момента, когда соответствующие изменения будут внесены в законодательство, КС прописал определенный порядок действий. Если ликвидация предприятия занимает менее двух месяцев, в течение которых за работником сохраняется право на выплаты в размере среднего заработка, то работодатель может либо увеличить размер выходного пособия, либо использовать иные гражданско-правовые механизмы, не противоречащие законодательству, - указал КС РФ.

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