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23.12.2018 11:24

Кучеров и Ковальчук вошли в тройку звезд дня в НХЛ

Текст: Данила Жиляев

Национальная хоккейная лига определила трех лучших игроков по итогам очередного игрового дня. Первое место занял форвард "Тампы" Никита Кучеров, второе - нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук.

"Молнии" на выезде обыграли "Эдмонтон" 6:3, при этом Кучеров приложил руку к пяти голам своей команды - на его счету гол и четыре результативные передачи. Впервые в карьере Никита набрал пять очков в одном матче НХЛ.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Благодаря этому на его счету стало в общей сложности 57 очков (16+41) в текущем сезоне, он вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров.

"Когда Кучеров во второй раз за период вышел один на один с вратарем, никто не сомневался, что он забьет, - заявил партнер россиянина по команде Тайлер Джонсон. - Его очень тяжело остановить, когда он уходит в контратаку - он просто видит площадку лучше, чем кто-либо".

Илья Ковальчук провел, определенно, свой лучший матч в нынешнем сезоне - он помог своей команде обыграть на выезде "Сан-Хосе" в овертайме 3:2. На счету российского форварда дубль, в том числе, победная шайба в дополнительное время. Он провел на льду чуть меньше 14 минут - не самый большой показатель. В этом сезоне Ковальчук по-прежнему непривычно мало играет, не имея большого доверия со стороны тренерского штаба. Россиянин очень бурно радовался своей первой шайбе.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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"Почему я так праздновал? Я не забивал 21 матч, мне очень хотелось это сделать, - рассказал после игры Ковальчук. - В овертайме я забросил уже в конце смены, но меняться не собирался, потому что меня могли больше не выпустить".

Главный тренер "королей" Уилли Дежарден, изначально не скрывавший, что не видит Ковальчука лидером команды, отметил, что решил дать шанс игроку. Он подчеркнул, что был впечатлен отношением нападающего к игре.

"Илья был очень активен вне льда, я видел, что для него важна каждая смена, и он очень хотел выйти на лед. Да, он был хорош и забросил две важные шайбы, - сказал Дежарден. - Я должен был дать ему шанс продемонстрировать, что он готов играть. Я мог бы выпустить еще кого-то, но выпустил именно его - он заслужил этот шанс".

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