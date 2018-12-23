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23.12.2018 23:33
Рубрика: Спорт

Сыграл на пять

Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Российские хоккеисты весьма продуктивно провели очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Никита Кучеров уже восемь матчей подряд не уходит со льда без набранных очков. Фото: AP Никита Кучеров уже восемь матчей подряд не уходит со льда без набранных очков. Фото: AP
Никита Кучеров уже восемь матчей подряд не уходит со льда без набранных очков. Фото: AP

Главным героем стал форвард "Тампы" Никита Кучеров. В гостевом матче против "Эдмонтона" (6:3) он набрал 5 (1+4) очков и справедливо был признан первой звездой не только этой встречи, но и всего дня. У Кучерова уже 57 (16+41) баллов в "регулярке": больше только у финна Микко Рантанена, выступающего за "Колорадо".

Яркий матч провел и российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский. А его "сэйв скорпиона", когда он, упав на грудь, отразил бросок Коннора Макдэвида ногами, западные комментаторы уже окрестили "спасением" года.

Овечкин обновил свой рекорд по числу результативных матчей подряд в НХЛ

Что касается других наших соотечественников, отметим триумфальное возвращение нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука, пропустившего месяц из-за травмы. В матче с "Сан-Хосе" Илья оформил дубль, забросив в том числе победную шайбу в овертайме - 3:2.

В этот день победу своим командам принесли еще несколько россиян. Например, форвард "Коламбуса" Артемий Панарин, шайба которого стала решающей в игре с "Филадельфией" - 4:3. Кроме того, Панарин сделал две голевых передачи. В матче с "Детройтом" победу "Флориде" обеспечил точный бросок Евгения Дадонова - 2:1, а нападающий "Далласа" Александр Радулов забросил шайбу в овертайме встречи с "Миннесотой" - 2:1.

А вот "пушка" капитана "Вашингтона" Александра Овечкина после его суперголевой серии молчит уже третий матч подряд. Что, впрочем, не помешало "столичным" справиться с "Оттавой" - 4:0. Овечкин в этой игре, к слову, отметился результативным пасом.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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