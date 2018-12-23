На этой неделе, а именно 27 декабря, моему отцу - известному советскому поэту Марку Максимову исполняется 100 лет. Твоему отцу - век! Это абсолютно невероятно, это то, что надо осознать и пережить.

Отец действительно был известный поэт и прозаик. Его творческие вечера собирали полные залы, а повесть (по которой был снят известный кинофильм) "Лично известен" даже изучали в школе. А, главное, это был очень достойный человек, прошедший всю Великую Отечественную, а потом никогда не участвовавший в литературных дрязгах. Когда-то он написал: "Проверка смертью шла четыре года, проверка жизнью длится много лет". Обе проверки он прошел так, что ни мне, ни моим детям не только за него не стыдно, но мы можем с полным правом им гордиться.

Я не знал, как отмечать 100-летие отца. Можно, конечно, было воспользоваться всякими телевизионными и нетелевизионными знакомствами, но для этого пришлось бы ходить и просить. Я не умею и не люблю это делать. Тут я в отца - он приучил меня никогда и ничего не просить.

И вдруг... Случайность? Чудо? А кто может знать, что в этой жизни случайность, а что закономерность?

Десять лет назад я собрал и напечатал антологию поэзии "Любовь ушедшего века. Марк Максимов и его друзья", в которой собрал стихи отцовских поэтических учителей, учеников и друзей. И вот руководитель студенческого театра "Среда" Вятского государственного университета Дмитрий Исупов по этой антологии сделал спектакль "О забытых - незабытых, о любви и жизни...".

Понимаете, да? За неделю до столетия моего отца совершенно незнакомые мне люди из города Кирова приглашают меня посмотреть спектакль по антологии "Марк Максимов и его друзья". Поверить в реальность происходящего было нелегко. Я сел в самолет.

И вот я сижу в актовом зале Вятского госуниверситета. Со мной рядом сидят зрители - в основном студенты. Понятно, да? Молодые совсем люди пришли послушать, как им будут читать стихи. Ну, как вы себя чувствуете - зануды, обожающие говорить про бездуховность молодежи?

Мой отец - известный поэт Марк Максимов - писал: "Проверка смертью шла четыре года, проверка жизнью длится много лет"

Когда в спектакле читают твои собственные эссе о поэтах, а начинается действие с огромной фотографии твоего отца на экране, - согласитесь, трудно говорить о художественных достоинствах - недостатках спектакля. Совсем молодые люди рассказали мне о моей жизни - как это оценивать?

И все-таки. Если собраться. Если включить в себе критика, отключив сына.

Самое главное, что ребята читают и рассказывают очень искренно и истово. Марк Максимов, Леонид Мартынов, Юрий Левитанский, Вероника Тушнова, Юлия Друнина, Римма Казакова, Александр Володин... Другие "забытые - незабытые"... Ребята говорят о них и читают их стихи абсолютно исповедально. Отдельное спасибо Дмитрию Исупову, уже как педагогу, что он дал возможность каждому читать по-своему. Ребята действительно проживают то, что читают.

Поэтов из антологии они выбирали сами. Как и те стихи, которые будут читать. Им ничего не навязывали - поэзию ведь вообще невозможно навязать. И несмотря на то что они, конечно, волновались - а как иначе? - в том, как они работали, ощущалась свобода творческих людей, которые делятся зрителями тем, что им самим важно и интересно.

Актеры студенческого театра "Среда" - будущие программисты, филологи, менеджеры... Они приходят в театр, что называется, "по зову души". Избитое выражение, да? Банальное. А давайте вдумаемся, что это значит. Это значит: душа программиста, филолога, менеджера зовет его на сцену. Зачем? Душа требует серьезного, умного, вдумчивого разговора про жизнь и про любовь. Этим ребятам будет чуть легче жить, потому что в жизненных поисках их будет поддерживать поэзия. А это серьезная поддержка. Кто понимает.

Совсем молодые люди рассказали мне о моей жизни - как это оценивать?

После спектакля мы, как водится, отмечали премьеру, и я все спрашивал: "Вам это зачем, ребята?" И одна девушка ответила: "Поэты формулируют то, что мы сами сказать не умеем, но чувствуем, понимаете?" А кто-то добавил: "Мы просто хотим понять себя".

А знаете, что я вам скажу? Во все времена старшее поколение очень любит ругать молодежь для самоутверждения. Это ж как должно быть приятно заявить: молодые нынче не те, что мы, мы были круче.

Я смотрел на замечательные, умные и одухотворенные лица совсем молодых ребят, которые только что напомнили мне про мою жизнь, и думал: молодежь, конечно, разная. Но ведь есть и такие, кому любовь к гаджетам не мешает любить поэзию, кому, как и мне, стихи необходимы для понимания самих себя.

Главное, что сделали эти ребята во главе со своим руководителем - они оживили поэзию. Они доказали сидящим в зале многочисленным зрителям, что стихи - это не некий отстой, а то, что имеет отношение к каждому человеку. Если это, конечно, хорошие стихи. А плохих в тот вечер на сцене актового зала Вятского университета не звучало.

Дмитрий Исупов - конечно, человек смелый. Для того чтобы делать поэтический спектакль, нужна смелость, согласитесь. А до этого он поставил "Саломею" Уайльда. Тоже не слабый выбор, правда? Исупов считает: со студентами - будь это актеры его театра или зрители - нужно говорить про самое главное, про важное. Только тогда молодым людям будет интересно.

... А 27 декабря - ровно в день столетия отца - мы играем в театре Вахтангова наш спектакль "Брюсов переулок", который мы посвятим памяти Марка Максимова. Совпадение такое абсолютно случайно. Впрочем, я все больше и больше сомневаюсь, что в нашей жизни есть хоть что-то случайное...

Спасибо, отец.

Киров.