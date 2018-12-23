"МЮ" выиграл первый матч после отставки Моуринью

Дебют норвежца Уле-Гуннара Сульшера во главе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" получился сверхудачным. Впервые со времен сэра Алекса Фергюсона "красные дьяволы" забили в матче Премьер-лиги пять мячей.

В последний раз манкунианцы показали такую результативность в 2013-м, причем тогда матч с "Вест Бромвичем" закончился сумасшедшей ничьей 5:5. Теперь же "МЮ" разгромил на выезде "Суонси" 5:1. Всплеск результативности объяснить очень просто. На днях в отставку был отправлен Жозе Моуринью. Португалец проповедовал предельно осторожный футбол, что вызывало огромное неудовольствие публики и привело в конце концов к отставке. Теперь же футболисты как будто сбросили тяжелые цепи, заиграв легко и раскованно. С учетом уровня исполнителей в составе "МЮ" шансов у их соперников просто не было.

Игрой "Юнайтед" теперь руководит Уле-Гуннар Сульшер - человек, в бытность футболиста лучше всех выходивший в майке "МЮ" на замены. Ради возвращения в Манчестер он покинул "Мельде", который успешно возглавлял несколько лет. Остается только гадать, продолжит ли Сульшер в том же духе.