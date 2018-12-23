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23.12.2018 20:10
Рубрика: Власть

Присмотрят за огнем

МВД предложило передать ему функции пожарного надзора
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Контролировать пожарную безопасность готово МВД России. На портале проектов нормативных правовых актов ведомство разместило уведомление о разработке пока лишь обоснования необходимости подготовки проекта законодательного документа. Речь идет о наделении МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора.
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Самого текста еще нет, но уже заявлено, что общественное обсуждение этой инициативы должно быть завершено к 5 января 2019 года. А планируемый срок вступления в силу новых правил - август 2019 года. До сих пор МВД вправе осуществлять пожарный надзор только на принадлежащих ведомству объектах. А вообще контроль за соблюдением пожарной безопасности и пресечение их нарушений - функция МЧС России.

Собеседники корреспондента "РГ" считают, что такое предложение МВД - следствие трагедии в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". В МЧС тогда предложили проводить проверки всех торговых зданий не раз в три года, а раз в два года. И контролировать не владельцев, а сами здания, вне зависимости от статуса хозяев и арендаторов.

Предполагается, что инициатива МВД вызвана также тревожными результатами аудиторской проверки МЧС.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Правительство МЧС
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