МВД предложило передать ему функции пожарного надзора

Контролировать пожарную безопасность готово МВД России. На портале проектов нормативных правовых актов ведомство разместило уведомление о разработке пока лишь обоснования необходимости подготовки проекта законодательного документа. Речь идет о наделении МВД России полномочиями по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора.

Самого текста еще нет, но уже заявлено, что общественное обсуждение этой инициативы должно быть завершено к 5 января 2019 года. А планируемый срок вступления в силу новых правил - август 2019 года. До сих пор МВД вправе осуществлять пожарный надзор только на принадлежащих ведомству объектах. А вообще контроль за соблюдением пожарной безопасности и пресечение их нарушений - функция МЧС России.

Собеседники корреспондента "РГ" считают, что такое предложение МВД - следствие трагедии в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". В МЧС тогда предложили проводить проверки всех торговых зданий не раз в три года, а раз в два года. И контролировать не владельцев, а сами здания, вне зависимости от статуса хозяев и арендаторов.

Предполагается, что инициатива МВД вызвана также тревожными результатами аудиторской проверки МЧС.