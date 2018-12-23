Названы три периода в жизни, когда человек наиболее одинок

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что за последние 50 лет число людей, жалующихся на одиночество, выросло в два раза. Так, если раньше от непростого эмоционального состояния в США страдали от 17% до 57% людей, то в последнее время этот показатель достиг 70%.

Специалисты выяснили, что наиболее сильно одиночество проявляется в возрасте около 30 лет, 55 лет и у тех, кому за 80.

Первый период связан с депрессивными настроениями из-за сомнений в правильности выбора жизненного пути. Многие склонны в это время сравнивать себя с ровесниками. Недовольство собой делает человека более замкнутым и необщительным.

После 55 лет люди сталкиваются с серьезным ухудшением здоровья и чувствуют себя изолированными. А в 80 лет одиночество может быть вызвано потерей близких и друзей.

Как пояснила доктор медицинских наук Эллен Ли, одиночество провоцирует развитие массы недугов. Оно плохо влияет на психику, снижает память и работоспособность. Также такое состояние чревато недоеданием, гипертонией и нарушением сна.