Новым главой Росимущества стал Вадим Яковенко

Распоряжение о кадровых перестановках было опубликовано на сайте правительства в минувшую пятницу. В документе говорится, что Пристансков сам попросил его освободить от должности, а руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко подтвердил агентству "Интерфакс", что претензий к работе экс-главы Росимущества нет.

Новый глава ведомства Вадим Яковенко в 2015-2016 годах был заместителем руководителя Федеральной миграционной службы, а с декабря 2016 года занимал должность главного федерального инспектора по Московской области в аппарате полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.