Очередная, возможно, последняя попытка России сохранить Договор с США по ракетам средней и меньшей дальности провалилась.

Причем соавторами этого провала стали те самые европейские государства, которые дружно заявляли о своей озабоченности после решения Белого дома выйти из соглашения. И уж куда яснее о последствиях предпринятых Вашингтоном шагов для Старого Света высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет вынуждена взять "пусковые установки США в Европе под прицел своим ракетным арсеналом, с тем чтобы создать паритет". Это, считает Песков, приведет к "развитию по спирали и повторению той ситуации, которую обе стороны были вынуждены пережить в прошлом". Но чувство самосохранения у европейцев не сработало, историческая память притупилась, а сиюминутные политические интересы взяли верх над здравым смыслом.

В итоге против предложенного Россией проекта резолюции в поддержку Договора по ракетам средней и меньшей дальности голосовали страны, входящие в Евросоюз и НАТО. Этому предшествовало письмо, разосланное американской стороной всем членам ООН, с указанием отвергнуть инициативу Москвы. Как объяснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, американская сторона очень волновалась по поводу исхода голосования и призвала в силу особой значимости вопроса принимать резолюцию по ДРСМД двумя третями голосов, а не простым большинством.

Отвергнутый Генассамблеей документ не содержал "крамольных" с точки зрения европейских интересов формулировок и был предельно корректен. Москва лишь предлагала высказаться в поддержку сохранения ракетного договора как "одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности". Резолюция призывала Россию и США продолжить консультации по документу. Но даже в таком "беззубом" виде эта инициатива не устроила Белый дом, твердо нацеленный на выход из этого, как, впрочем, и других договоров, ограничивавших американские возможности в сфере вооружений. На состоявшейся в четверг пресс-конференции президент Владимир Путин подтвердил: "Американцы проявляют мало энтузиазма по поводу переговоров о расширении Договора СНВ-3 (о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений. - Ред.)". Это соглашение заканчивает существование в 2021 году. "Не интересно, не нужно - ладно, мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать", - объяснил позицию Москвы российский лидер.

Но знают ли, как это сделать в Европе на фоне создания Белым домом Командования космических войск и выделения на оборонные нужды 700 миллиардного бюджета? Правда, пока конгресс США отказался профинансировать план Трампа, направленный на укрепление ядерного арсенала, но очевидно, что сделано это не из заботы о глобальной безопасности, а по внутриполитическим мотивам.

Швейцарская газета Le Temps назвала предупреждение Путина о развале международной системы сдерживания вооружений "жупелом апокалипсиса". Однако в 2007 году, когда российский президент выступал на Мюнхенской конференции по безопасности и говорил о новых угрозах мировой стабильности, которую несут односторонние действия Вашингтона, многие также посчитали, что он "сгущает краски" и делает аллармистские прогнозы. Но нынешняя реальность убеждает: многое из того, о чем предупреждал европейцев Путин, сбылось, и ситуация с безопасностью в Старом Свете существенно ухудшилась по сравнению с тем, что было еще десять лет назад.

При обсуждении проекта российской резолюции по ДРСМД представители европейских стран объясняли свою солидарность с Белым домом тем, что представленный Россией в ООН документ "не способствует сохранению договора". Видимо, с их точки зрения, этому в большей степени должен поспособствовать предъявленный Москве ультиматум госсекретаря США Майкла Помпео с требованием безоговорочно выполнить американские условия для сохранения ракетного соглашения. Хотя всем в европейских столицах должно быть понятно: ни по форме, ни по содержанию у такого ультиматума нет ни единого шанса быть успешным. Внесенный Россией в ООН проект резолюции по ракетному договору мешал Вашингтону представить ситуацию так, что это Кремль не выполняет условий документа и стремится к выходу из соглашения. Вместо того чтобы использовать последний шанс для обуздания военных амбиций президента Трампа, с легкостью жертвующего безопасностью Старого Света, европейские лидеры в очередной раз безвольно подыграли Белому дому на площадке ООН. В итоге за то, чтобы призвать Вашингтон сохранить Договор по ракетам средней и меньшей дальности высказались 43 страны, против 46, еще 78 государств воздержались, видимо посчитав, что "ракетные разборки" их не касаются. Страх перед американскими санкциями за неправильное голосование в ООН оказался сильнее здравого смысла и элементарной ответственности европейских политиков за предотвращение ядерной катастрофы. С чем, собственно, можно поздравить Трампа - гнева Белого дома в Старом Свете испугалась сильнее, чем конфликта с применением атомного оружия на своей территории.