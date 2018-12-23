Новости

Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии 22:12
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками "Бутырки" 21:20
Патрик Шанахан станет и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года 21:10
Испанское издание включило Дзюбу в сотню лучших игроков года 20:12
Макрон выразил сожаление в связи с выводом войск США из Сирии 19:58
Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами 18:53
Пожар на шахте в Соликамске полностью потушен 18:48
В Соликамск из Башкирии приехали родственники погибших в шахте 18:31
Сестра Шипулина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону 18:28
Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком 18:06
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море 18:04
Рaкета Falcon 9 со спутником GPS стартовала во Флориде 17:35
В Беларуси продают идеальную "девяносто девятую" 17:00
Умер последний участник восстания в Варшавском гетто 16:33
Россияне остались без новогодних скидок на автомобили 16:00
В Москве трамвай протаранил легковушку 15:53
Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани 15:53
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны 15:26
Собянин рассказал о новых рекордах московского метро 14:46
Путин реорганизовал кремлевское управление 14:39
В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии" 14:33
Террористы готовят новые атаки на самолеты и аэропорты в Европе 14:30
Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене 14:29
Видео: фура чуть не размазала кроссовер об отбойник 14:28
СК проведет проверку пожара в больнице Новосибирска 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 21:57
Рубрика: Власть

Решение малой дальновидности

Страны Старого Cвета испугались гнева Белого дома больше, чем ядерного конфликта
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Очередная, возможно, последняя попытка России сохранить Договор с США по ракетам средней и меньшей дальности провалилась.
Эта ракета "Першинг-2", которую сфотографировали 20 мая 1987 года на американской базе в Германии, попала под действие договора РСМД. Фото: AP Эта ракета "Першинг-2", которую сфотографировали 20 мая 1987 года на американской базе в Германии, попала под действие договора РСМД. Фото: AP
Эта ракета "Першинг-2", которую сфотографировали 20 мая 1987 года на американской базе в Германии, попала под действие договора РСМД. Фото: AP

Причем соавторами этого провала стали те самые европейские государства, которые дружно заявляли о своей озабоченности после решения Белого дома выйти из соглашения. И уж куда яснее о последствиях предпринятых Вашингтоном шагов для Старого Света высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет вынуждена взять "пусковые установки США в Европе под прицел своим ракетным арсеналом, с тем чтобы создать паритет". Это, считает Песков, приведет к "развитию по спирали и повторению той ситуации, которую обе стороны были вынуждены пережить в прошлом". Но чувство самосохранения у европейцев не сработало, историческая память притупилась, а сиюминутные политические интересы взяли верх над здравым смыслом.

Фото: Getty Images
МИД РФ: Нанесен новый удар по международной архитектуре безопасности

В итоге против предложенного Россией проекта резолюции в поддержку Договора по ракетам средней и меньшей дальности голосовали страны, входящие в Евросоюз и НАТО. Этому предшествовало письмо, разосланное американской стороной всем членам ООН, с указанием отвергнуть инициативу Москвы. Как объяснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, американская сторона очень волновалась по поводу исхода голосования и призвала в силу особой значимости вопроса принимать резолюцию по ДРСМД двумя третями голосов, а не простым большинством.

Отвергнутый Генассамблеей документ не содержал "крамольных" с точки зрения европейских интересов формулировок и был предельно корректен. Москва лишь предлагала высказаться в поддержку сохранения ракетного договора как "одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности". Резолюция призывала Россию и США продолжить консультации по документу. Но даже в таком "беззубом" виде эта инициатива не устроила Белый дом, твердо нацеленный на выход из этого, как, впрочем, и других договоров, ограничивавших американские возможности в сфере вооружений. На состоявшейся в четверг пресс-конференции президент Владимир Путин подтвердил: "Американцы проявляют мало энтузиазма по поводу переговоров о расширении Договора СНВ-3 (о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений. - Ред.)". Это соглашение заканчивает существование в 2021 году. "Не интересно, не нужно - ладно, мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать", - объяснил позицию Москвы российский лидер.

Но знают ли, как это сделать в Европе на фоне создания Белым домом Командования космических войск и выделения на оборонные нужды 700 миллиардного бюджета? Правда, пока конгресс США отказался профинансировать план Трампа, направленный на укрепление ядерного арсенала, но очевидно, что сделано это не из заботы о глобальной безопасности, а по внутриполитическим мотивам.

Швейцарская газета Le Temps назвала предупреждение Путина о развале международной системы сдерживания вооружений "жупелом апокалипсиса". Однако в 2007 году, когда российский президент выступал на Мюнхенской конференции по безопасности и говорил о новых угрозах мировой стабильности, которую несут односторонние действия Вашингтона, многие также посчитали, что он "сгущает краски" и делает аллармистские прогнозы. Но нынешняя реальность убеждает: многое из того, о чем предупреждал европейцев Путин, сбылось, и ситуация с безопасностью в Старом Свете существенно ухудшилась по сравнению с тем, что было еще десять лет назад.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Эксперт прокомментировал ультиматум США по ракетам

При обсуждении проекта российской резолюции по ДРСМД представители европейских стран объясняли свою солидарность с Белым домом тем, что представленный Россией в ООН документ "не способствует сохранению договора". Видимо, с их точки зрения, этому в большей степени должен поспособствовать предъявленный Москве ультиматум госсекретаря США Майкла Помпео с требованием безоговорочно выполнить американские условия для сохранения ракетного соглашения. Хотя всем в европейских столицах должно быть понятно: ни по форме, ни по содержанию у такого ультиматума нет ни единого шанса быть успешным. Внесенный Россией в ООН проект резолюции по ракетному договору мешал Вашингтону представить ситуацию так, что это Кремль не выполняет условий документа и стремится к выходу из соглашения. Вместо того чтобы использовать последний шанс для обуздания военных амбиций президента Трампа, с легкостью жертвующего безопасностью Старого Света, европейские лидеры в очередной раз безвольно подыграли Белому дому на площадке ООН. В итоге за то, чтобы призвать Вашингтон сохранить Договор по ракетам средней и меньшей дальности высказались 43 страны, против 46, еще 78 государств воздержались, видимо посчитав, что "ракетные разборки" их не касаются. Страх перед американскими санкциями за неправильное голосование в ООН оказался сильнее здравого смысла и элементарной ответственности европейских политиков за предотвращение ядерной катастрофы. С чем, собственно, можно поздравить Трампа - гнева Белого дома в Старом Свете испугалась сильнее, чем конфликта с применением атомного оружия на своей территории.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Международные организации ООН Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин реорганизовал кремлевское управление
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии