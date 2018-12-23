Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Состав был предложен Тренерским советом на утверждение Исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, что чемпион и серебряный призер первенства России включались в команду автоматически. Третья кандидатура или кандидатуры могли предлагаться Тренерским советом, во главе со знаменитым тренером Еленой Чайковской, и утверждаться Исполкомом.

Вот кто вошел в сборную:

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.

Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Анастасия Мишина - Александр Галямов.

Танцы: Виктория Синицына - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин. Запасные: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Сложнее всего было выбрать трех участниц чемпионата Европы в женском одиночном катании. Президент Федерации заметил, что на чемпионатах России такого еще никогда не было. Ведь на пьедестал поднялись 14-летние Анна Щербакова, выполнившая в произвольной четверной лутц, Александра Трусова и Алена Косторная, которой 15. По правилам Международного союза конькобежцев (ИСУ) они не могут участвовать во взрослых состязаниях. Так что в команду отобрались спортсменки, занявшие места за тремя юниорками. Это Константинова, Загитова и 16-летней Софья Самодурова, ставшая шестой.

А на Универсиаду в Красноярск поедут:

Женщины: Константинова, Туктамышева.

Мужчины: Ковтун, Самарин, Лазукин.

Пары: Полуянова - Сопот, Кошевая - Бушманов и Озерова - Бобров.

Танцы: Евдокимова - Базин, Попова - Дроздов и Скопцова -Алешин

Синхронное катание: команды из Казани и "Дрим тим" из Самары.