Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

Напомним, что чемпион и серебряный призер первенства России включались в команду автоматически. Третья кандидатура или кандидатуры могли предлагаться Тренерским советом, во главе со знаменитым тренером Еленой Чайковской, и утверждаться Исполкомом.
Вот кто вошел в сборную:
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Сергей Воронов.
Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Анастасия Мишина - Александр Галямов.
Танцы: Виктория Синицына - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин. Запасные: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.
Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. Запасные: Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.
Сложнее всего было выбрать трех участниц чемпионата Европы в женском одиночном катании. Президент Федерации заметил, что на чемпионатах России такого еще никогда не было. Ведь на пьедестал поднялись 14-летние Анна Щербакова, выполнившая в произвольной четверной лутц, Александра Трусова и Алена Косторная, которой 15. По правилам Международного союза конькобежцев (ИСУ) они не могут участвовать во взрослых состязаниях. Так что в команду отобрались спортсменки, занявшие места за тремя юниорками. Это Константинова, Загитова и 16-летней Софья Самодурова, ставшая шестой.
А на Универсиаду в Красноярск поедут:
Женщины: Константинова, Туктамышева.
Мужчины: Ковтун, Самарин, Лазукин.
Пары: Полуянова - Сопот, Кошевая - Бушманов и Озерова - Бобров.
Танцы: Евдокимова - Базин, Попова - Дроздов и Скопцова -Алешин
Синхронное катание: команды из Казани и "Дрим тим" из Самары.