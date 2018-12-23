Пассажирский самолет экстренно сел в Германии из-за кофеварки

Неисправная кофеварка стала причиной экстренной посадки пассажирского лайнера немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Гамбурга.

Самолет летел рейсом Биллунн (Дания) - Франкфурт-на-Майне​​​ (Германия). В какой-то момент экипаж лайнера почувствовал запах гари на бортовой кухне. Оказалось, что в кофеварке произошло короткое замыкание. Экипаж воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Hamburger Abendblatt.

К счастью, никто из находившихся на борту 90 пассажиров не пострадал. Им было предложено продолжить путешествие другим рейсом. Пожарные службы также оперативно устранили все неполадки на борту немецкого лайнера.