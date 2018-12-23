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23.12.2018 21:10
Рубрика: В мире

Патрик Шанахан станет и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года

Текст: Игорь Дунаевский

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан после Нового года будет исполнять обязанности главы ведомства в связи с отставкой шефа Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом в воскресенье сообщил американский президент Дональд Трамп.

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"Рад сообщить, что наш очень талантливый замминистра обороны Патрик Шанахан начнет исполнять обязанности министра с 1 января 2019 года", - написал хозяин Белого дома в своем Twitter, упомянув "богатый послужной список" Шанахана и добавив: "Он будет очень хорош".

Трамп не уточнил, намерен ли выдвигать кандидатуру Шанахана на должность министра обороны, или тот лишь временно будет исполнять обязанности.

Об отставке действующего шефа Пентагона Джеймса Мэттиса стало известно в минувший четверг. Ее причиной стали разногласия по ряду вопросов между главой Белого дома и министром обороны, включая анонсированное за день до этого решение Трампа вывести американский военный контингент их Сирии.

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