Песков рассказал о клевете на пресс-конференции президента

Формат ежегодной пресс-конференции главы государства смешался с форматом "Прямой линии" из-за жалоб людей, которые вообще не относятся к журналистам, но все равно она прошла блестяще, считают в Кремле.

"На этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы, - заметил представитель Кремля. - Это фактически были обращения граждан. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам". И только отняли время у представителей СМИ, причем сообщили не соответствующую действительности информацию. "По сути, это можно назвать клеветой", - сравнил Песков. В пример он привел вопрос из Ленинградской области про газовую трубу.

"Президент всегда живо реагирует и очень строго дает поручения, чтобы эти вопросы выяснялись немедленно и решались немедленно", - напомнил представитель Кремля.

"Пресс-конференция, которая предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам, - этот формат смешивается с форматом, где граждане общаются напрямую с президентом", - сказал Песков.

"Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Президент - сторонник полной открытости, открытой аккредитации на пресс-конференцию - открытой и для российских федеральных СМИ, и для региональных СМИ, и для международных. Но как эту пресс-конференцию оградить от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать. До следующего года у нас еще есть время", - заключил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, на пресс-конференции часто звучали одни и те же вопросы. "Да, к сожалению, это такая невнимательность и нежелание понять и услышать то, что говорит глава государства, может вызывать только разочарование", - подчеркнул представитель Кремля.

Впрочем, несмотря на это, ежегодная пресс-конференция прошла блестяще, и это по-прежнему беспрецедентный формат, сказал Песков: "Сейчас ни один из мировых лидеров, наверное, не способен повторять в таком режиме такой формат общения или с гражданами страны в прямом эфире, или с представителями СМИ".

Для главы государства нет вопросов, на которые бы он не мог ответить. У президента феноменальная память, сказал пресс-секретарь главы государства, и он не использует наушник для подсказок. Владимир Путин серьезно готовится к общению с прессой. "Мы заранее запрашиваем обновленную информацию из всех министерств и ведомств, это тоже хорошая возможность сделать обобщенную картину года. Эта картина докладывается президенту, он получает объемный том справочных материалов и его методично читает", - заметил он.

"Любое подобное мероприятие завершается формулировкой перечня поручений, которые подписывает сам президент, и потом под контролем соответствующих подразделений администрации президента это все выполняется", - сообщил Песков. Кстати, на недавней встрече с премьер-министром обсуждались и темы, прозвучавшие на пресс-конференции.

Формат "Прямой линии" сохранится, также заявил представитель Кремля. "Была проведена пресс-конференция, сейчас пройдет Новый год и потом уже, перед майскими праздниками, традиционно проходит "Прямая линия", - напомнил пресс-секретарь главы государства.