Несмотря на развитие технологий, работодатели в России не торопятся переводить сотрудников на удаленный режим работы. По данным исследования HeadHunter, подготовленного по просьбе "РГ", на долю предложений, предполагающих дистанционную занятость, в течение четырех лет стабильно приходится не более 10 процентов общего числа вакансий.

Сами работники тоже не всегда готовы трудиться вне офиса. Роль здесь играет не только зарплата, которая у "удаленщиков" традиционно ниже, но и, к примеру, сложности с самодисциплиной.

С 2015 года число предложений для удаленных сотрудников в России росло, но незначительно. Заметный всплеск был летом 2017 года, когда их доля достигла 12 процентов от общего числа вакансий. Но это было связано с активностью нескольких крупных банков, предлагавших дистанционную работу менеджерам по продажам. Потом показатели вернулись к прежним значениям.

В среднем число вакансий для сотрудников, работающих дистанционно, находится на уровне плюс-минус 10 тысяч. Наибольшее число таких предложений - в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге. Средняя зарплата у столичных работодателей в 2018 году составляла 57,5 тысячи рублей. В других регионах удаленным сотрудникам предлагали не больше 30 тысяч.

По словам Романа Ефимова, директора департамента новых проектов HeadHunter, работодатели осознают положительные стороны удаленного формата работы. Помимо сокращения расходов на содержание рабочего места многие упоминали возможность нанять в штат талантливых сотрудников из других регионов. В то же время они согласны, что при отсутствии сотрудника в офисе сложнее контролировать его работу, также могут быть проблемы с выстраиванием работы в команде. Зачастую позиция "против" связана и с консерватизмом руководства старого образца, которое привыкло работать как на заводе - от звонка до звонка на одном месте. Однако, несмотря на все сомнения, лишь 19 процентов работодателей считают, что качество работы из дома хуже, чем в офисе.

Работников "удаленка" привлекает возможностью иметь свободу действий и передвижения. В списке барьеров, помимо более низкой зарплаты, сложности с самодисциплиной, нехватка общения с коллегами, отсутствие обратной связи. Но 26 процентов соискателей заявили, что все равно выбрали бы удаленную работу с меньшей зарплатой, чем работу в офисе за большие деньги.

По мнению Ефимова, число вакансий, предполагающих дистанционную занятость, будет расти, хотя и не так активно, как за рубежом. Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services, уточняет, что бум выхода работников "на удаленку" может случиться в перспективе 5-10 лет: "Чем дальше будут развиваться технологии и чем дороже будет недвижимость и транспорт, тем больше будет удаленной работы".

Даже с развитием дистанционной занятости зарплата людей, которые "выбрали свободу", вряд ли когда-нибудь будет такой же, как у тех, кто работает в традиционном формате. "То, что люди, работающие удаленно, в среднем получают меньше, вполне оправдано. Считается, что баланс работа - личная жизнь для таких людей важнее, чем зарплата, - говорит Волкова. - Плюс они сильно экономят на транспорте, офисной одежде, обедах, кофе, парковке, бензине, амортизации авто. Со временем работодатели научатся очень хорошо рассчитывать дельту в зарплате, связанную с так называемой стоимостью выхода из дома, и при обсуждении условий удаленной занятости или офисной работы будут сразу ее применять, чтобы и у сотрудников "на удаленке" и у сотрудников в офисе реальный доход был одинаковым".