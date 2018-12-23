Новости

Рaкета Falcon 9 со спутником GPS стартовала во Флориде 17:35
В Беларуси продают идеальную "девяносто девятую" 17:00
Умер последний участник восстания в Варшавском гетто 16:33
Россияне остались без новогодних скидок на автомобили 16:00
В Москве трамвай протаранил легковушку 15:53
Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани 15:53
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны 15:26
Собянин рассказал о новых рекордах московского метро 14:46
Путин реорганизовал кремлевское управление 14:39
В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии" 14:33
Террористы готовят новые атаки на самолеты и аэропорты в Европе 14:30
Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене 14:29
Видео: фура чуть не размазала кроссовер об отбойник 14:28
СК проведет проверку пожара в больнице Новосибирска 14:23
Свыше 80 тысяч человек пришли поздравить императора Японии с 85-летием 14:19
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье 14:16
Клинцевич: Киев впадает в маниакальное состояние 14:12
Пассажирский самолет экстренно сел в Германии из-за кофеварки 14:10
В Крыму объявили штормовое предупреждение 13:59
Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в шахте "Уралкалия" 13:51
Ученые выяснили, как омолодить мозг с помощью упражнений 13:50
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане 13:47
Путин выразил соболезнования родным погибших в Индонезии 13:38
Снегоход провалился под лед в Кузбассе 13:23
Власти Башкирии помогут семьям рабочих, погибших в Соликамске 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 17:15
Рубрика: Экономика

А вас я попрошу остаться

Работодатели не торопятся переводить сотрудников "на удаленку"
Текст: Юлия Кривошапко
Несмотря на развитие технологий, работодатели в России не торопятся переводить сотрудников на удаленный режим работы. По данным исследования HeadHunter, подготовленного по просьбе "РГ", на долю предложений, предполагающих дистанционную занятость, в течение четырех лет стабильно приходится не более 10 процентов общего числа вакансий.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сами работники тоже не всегда готовы трудиться вне офиса. Роль здесь играет не только зарплата, которая у "удаленщиков" традиционно ниже, но и, к примеру, сложности с самодисциплиной.

С 2015 года число предложений для удаленных сотрудников в России росло, но незначительно. Заметный всплеск был летом 2017 года, когда их доля достигла 12 процентов от общего числа вакансий. Но это было связано с активностью нескольких крупных банков, предлагавших дистанционную работу менеджерам по продажам. Потом показатели вернулись к прежним значениям.

В среднем число вакансий для сотрудников, работающих дистанционно, находится на уровне плюс-минус 10 тысяч. Наибольшее число таких предложений - в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге. Средняя зарплата у столичных работодателей в 2018 году составляла 57,5 тысячи рублей. В других регионах удаленным сотрудникам предлагали не больше 30 тысяч.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
В России появилась новая профессия

По словам Романа Ефимова, директора департамента новых проектов HeadHunter, работодатели осознают положительные стороны удаленного формата работы. Помимо сокращения расходов на содержание рабочего места многие упоминали возможность нанять в штат талантливых сотрудников из других регионов. В то же время они согласны, что при отсутствии сотрудника в офисе сложнее контролировать его работу, также могут быть проблемы с выстраиванием работы в команде. Зачастую позиция "против" связана и с консерватизмом руководства старого образца, которое привыкло работать как на заводе - от звонка до звонка на одном месте. Однако, несмотря на все сомнения, лишь 19 процентов работодателей считают, что качество работы из дома хуже, чем в офисе.

Работников "удаленка" привлекает возможностью иметь свободу действий и передвижения. В списке барьеров, помимо более низкой зарплаты, сложности с самодисциплиной, нехватка общения с коллегами, отсутствие обратной связи. Но 26 процентов соискателей заявили, что все равно выбрали бы удаленную работу с меньшей зарплатой, чем работу в офисе за большие деньги.

По мнению Ефимова, число вакансий, предполагающих дистанционную занятость, будет расти, хотя и не так активно, как за рубежом. Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services, уточняет, что бум выхода работников "на удаленку" может случиться в перспективе 5-10 лет: "Чем дальше будут развиваться технологии и чем дороже будет недвижимость и транспорт, тем больше будет удаленной работы".

Даже с развитием дистанционной занятости зарплата людей, которые "выбрали свободу", вряд ли когда-нибудь будет такой же, как у тех, кто работает в традиционном формате. "То, что люди, работающие удаленно, в среднем получают меньше, вполне оправдано. Считается, что баланс работа - личная жизнь для таких людей важнее, чем зарплата, - говорит Волкова. - Плюс они сильно экономят на транспорте, офисной одежде, обедах, кофе, парковке, бензине, амортизации авто. Со временем работодатели научатся очень хорошо рассчитывать дельту в зарплате, связанную с так называемой стоимостью выхода из дома, и при обсуждении условий удаленной занятости или офисной работы будут сразу ее применять, чтобы и у сотрудников "на удаленке" и у сотрудников в офисе реальный доход был одинаковым".

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/Юлия Кривошапко
Экономика Работа Занятость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин реорганизовал кремлевское управление
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом
Клинцевич: Киев впадает в маниакальное состояние
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии