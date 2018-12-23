Порошенко решил переименовать Церковь

Украинские депутаты, напомним, своим законом N 5309 приказали Церкви изменить свое название, отказавшись от слова "украинская" и внеся в него упоминание о Русской православной церкви, которой она якобы подчинена. Таким способом киевские власти пытаются внедрить в сознание украинцев мысль, что каноническая церковь - не украинская и хуже того - русская. Объявление всего русского или российского преступным, очевидно, будет следующим шагом украинских законодателей.
Напомним, что этот закон принимался вопреки конституции, под аккомпанемент депутатских драк и угроз в адрес народных избранников, не желавших голосовать. Так, рожденный в недрах фракции блока Петра Порошенко документ раскритиковало даже экспертное управление Верховной рады. Парламентские юристы заметили народным избранникам, что предлагаемые новации "выглядят недостаточно мотивированными и аргументированными, выходят за рамки, установленные в соответствующих положениях ст. 35 конституции и закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Также, по их мнению, закон ограничивает осуществление права на свободу мировоззрения и вероисповедания.
Но правовое сознание на Украине отходит на задний план, когда нужно срочно обеспечить преференции для впопыхах созданной из раскольнических сект псевдоцеркви - так называемой ПЦУ, "православной церкви Украины", чьим создателем и фактическим руководителем представляет себя Порошенко. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на отдельных депутатов, 240 голосов за "богоборческий" законопроект президентской администрации удалось собрать только шантажом - несговорчивым депутатам, избранным по одномандатным округам, угрожали отъемом ежегодных региональных субвенций из бюджета. Церковь ожидаемо отказалась переименовываться. "Как говорится в уставе УПЦ, высшими органами церковной власти и управления Украинской православной церкви является Собор церкви, Собор епископов и Священный Синод Украинской православной церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины. В законе же четко сказано, что переименование должно состояться, если в уставе церкви идет речь о центре принятия решения в России. Разумеется, в уставе УПЦ нет ни единого пункта из перечисленных", - заявил местным СМИ глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.
Тем временем под прикрытием борьбы за права ПЦУ боевики националистической партии "Свобода" в субботу захватили православный храм в селе Стрижавка Винницкой области. Это первый силовой захват православного храма украинскими националистами после создания ПЦУ. Примечательно, что члены партии "Свобода" за редким исключением не имеют отношения к мировому православию и относятся к униатской церкви, подчиненной Ватикану. Однако в гонениях на УПЦ играют существенную роль вместе с представителями протестантских деноминаций и харизматических сект. Вместе с тем, в Европе уже нашлись те, кто хочет последовать дурному примеру Порошенко. Его черногорский коллега, и тоже местный олигарх Мило Джуканович заявил, что расценивает как "деструктивную" роль канонической Сербской православной церкви (СПЦ), прихожанами которой являются большинство черногорцев.