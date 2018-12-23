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23.12.2018 21:37
Рубрика: В мире

Киевский божок

Порошенко решил переименовать Церковь
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Фото: Стрингер/РИА Новости
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Украинские депутаты, напомним, своим законом N 5309 приказали Церкви изменить свое название, отказавшись от слова "украинская" и внеся в него упоминание о Русской православной церкви, которой она якобы подчинена. Таким способом киевские власти пытаются внедрить в сознание украинцев мысль, что каноническая церковь - не украинская и хуже того - русская. Объявление всего русского или российского преступным, очевидно, будет следующим шагом украинских законодателей.

Напомним, что этот закон принимался вопреки конституции, под аккомпанемент депутатских драк и угроз в адрес народных избранников, не желавших голосовать. Так, рожденный в недрах фракции блока Петра Порошенко документ раскритиковало даже экспертное управление Верховной рады. Парламентские юристы заметили народным избранникам, что предлагаемые новации "выглядят недостаточно мотивированными и аргументированными, выходят за рамки, установленные в соответствующих положениях ст. 35 конституции и закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Также, по их мнению, закон ограничивает осуществление права на свободу мировоззрения и вероисповедания.

240 голосов за "богоборческий" законопроект Порошенко удалось собрать только шантажом

Но правовое сознание на Украине отходит на задний план, когда нужно срочно обеспечить преференции для впопыхах созданной из раскольнических сект псевдоцеркви - так называемой ПЦУ, "православной церкви Украины", чьим создателем и фактическим руководителем представляет себя Порошенко. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на отдельных депутатов, 240 голосов за "богоборческий" законопроект президентской администрации удалось собрать только шантажом - несговорчивым депутатам, избранным по одномандатным округам, угрожали отъемом ежегодных региональных субвенций из бюджета. Церковь ожидаемо отказалась переименовываться. "Как говорится в уставе УПЦ, высшими органами церковной власти и управления Украинской православной церкви является Собор церкви, Собор епископов и Священный Синод Украинской православной церкви во главе с Митрополитом Киевским и всея Украины. В законе же четко сказано, что переименование должно состояться, если в уставе церкви идет речь о центре принятия решения в России. Разумеется, в уставе УПЦ нет ни единого пункта из перечисленных", - заявил местным СМИ глава юридического отдела УПЦ Александр Бахов.

Патриарх Кирилл: Украинский сценарий может повториться в другой церкви

Тем временем под прикрытием борьбы за права ПЦУ боевики националистической партии "Свобода" в субботу захватили православный храм в селе Стрижавка Винницкой области. Это первый силовой захват православного храма украинскими националистами после создания ПЦУ. Примечательно, что члены партии "Свобода" за редким исключением не имеют отношения к мировому православию и относятся к униатской церкви, подчиненной Ватикану. Однако в гонениях на УПЦ играют существенную роль вместе с представителями протестантских деноминаций и харизматических сект. Вместе с тем, в Европе уже нашлись те, кто хочет последовать дурному примеру Порошенко. Его черногорский коллега, и тоже местный олигарх Мило Джуканович заявил, что расценивает как "деструктивную" роль канонической Сербской православной церкви (СПЦ), прихожанами которой являются большинство черногорцев.

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