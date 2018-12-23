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Рубрика: В мире

Посол США в Германии пожаловался на антиамериканизм журнала Spiegel

Посол США в Германии Ричард Гренелл выразил обеспокоенность "антиамериканским освещением событий" в журнале Der Spiegel. Об этом он сообщил в письме, направленном в редакцию немецкого издания.

Серьезное беспокойство посольства США вызвали недавние разоблачения относительно выдуманной информации в журнале Der Spiegel. По словам Гренелла, неверное освещение событий затрагивало и политику США, а также определенные части американского населения.

США впервые попали в список самых опасных стран для журналистов

"Совершенно очевидно, что США стали жертвой организованной предвзятости", - говорится в письме посла. По мнению Гренелла, особенно сильной антиамериканская направленность журнала стала с тех пор, как вступил в должность нынешний президент Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

В ответ заместитель главного редактора Der Spiegel Дирк Курбьювайт, поблагодарил посла и принес извинения всем гражданам США. Однако он возразил, что критика американского президента, "это не антиамериканизм, а критика политики Белого дома".

Напомним, титулованный автор немецкого еженедельника Spiegel Клаас Релотиус на днях был вынужден уволиться из-за выдуманных деталей и недостоверных фактов в своих статьях. Он признал, что в нескольких случаях либо придумывал истории, либо искажал факты. Фальсификации вскрылись в результате внутреннего расследования Der Spiegel.

В мире США В мире Европа Германия
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