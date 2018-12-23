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23.12.2018 15:30
Рубрика: В мире

Президент Черногории тоже захотел себе "церковь"

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
Роль Сербской Православной Церкви (СПЦ) в Черногории чрезвычайно "деструктивная". И это не связано с политикой официального Белграда, который также портит отношения с соседями, в том числе и из-за того, что часть его элиты ориентирована на Россию и продвижение ее интересов в регионе. В этой связи черногорское руководство продолжит усилия для воссоздания автокефальной Черногорской православной церкви. Об этом в интервью Радио и телевидению Черногории, не стесняясь, заявил президент страны Мило Джуканович, забыв, наверное, что подавляющее большинство православных верующих государства являются прихожанами СПЦ.
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"СПЦ очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Считаю, что работы по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви должны быть продолжены, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - отметил политик.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Между тем уже очевидно, что американцы посредством Константинопольского патриархата (КП), официальных властей Киева, Подгорицы и других своих "верных союзников" продолжают вносить раздор в отношения сестринских православных церквей, принуждая их отказаться от какой-либо поддержки Москвы. В этой связи беспрецедентное давление оказывалось на сербского патриарха Иринея, в частности, за счет резко активизировавшихся раскольников в Черногории. При этом планы США выглядят прагматичными и расчетливыми, ведь на протяжении многих веков русские и сербы плечом к плечу отстаивали одно из главных своих богатств - православную веру. Это нашло свое отражение и в народном фольклоре, в частности, на Балканах можно услышать следующее "крылатое" выражение: "Мы, сербы, всегда верили в двух богов: в Христа на небе и в православную Россию на земле!".

Фото: AP
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Для давления на СПЦ Вашингтон использует митрополита-самозванца неканонической Черногорской православной церкви Михаила (Мираш Дедеич), который открыто заявляет о том, что Константинополь должен предоставить автокефалию и так называемой ЧПЦ. При этом в октябре официальная Подгорица передала в постоянной пользование ЧПЦ объект культурного наследия - летний дворец короля Николы в Никшиче. Здесь теперь будет располагаться резиденция Острожско-никшичской епископии непризнанной Черногорской православной церкви и, по всей видимости, именно отсюда будут наноситься удары по СПЦ. Следует учитывать, что Чернорско-Приморская митрополия является самой старой в Сербской Православной Церкви. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. В настоящее время ее возглавляет митрополит Амфилохий, который также выступил с осуждением Константинополя и прямо указал на истинного инициатора раскола - Соединенные Штаты.

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