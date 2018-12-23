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Рубрика: Экономика

Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Следующая неделя - рождественская для западных рынков, и этим все сказано. Исторически в это время рубль - даже в те годы, когда его постигала существенная коррекция - обычно торговался стабильно. У нас нет оснований считать, что в этом году будет иначе.

Курс доллара впервые с сентября превысил 69 рублей

Мы постепенно выходим на финишную прямую, и если и ожидаем существенной валютной волатильности - то только во время январских праздников. Из сколько-нибудь примечательной макростатистики можно упомянуть лишь подборку данных по рынку недвижимости в США и традиционную публикацию по запасам нефти в среду.

И все же, мы сомневаемся, что они смогут оказать сколько-нибудь заметное влияние на доллар, у которого продолжается период торговли на решении ФРС по процентной ставке, а тем более вне сферы влияния окажется рубль.

В промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не "присматривает" за рынком. Для разнообразных спекулянтов это - сущее раздолье, поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше.

Фото: depositphotos.com
ФРС США поможет российскому рублю

Нас сможет поддержать золото, поскольку мы ожидаем, что Китай и Индия традиционно усилят покупки, связанные с годовой цикличностью: в Китае физическое золото скупают накануне празднования Нового года по лунному календарю, а в Индии - в преддверии сезона свадеб. Рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится.

В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.

Во втором сценарии рубль просто спокойно "доползет" до этого диапазона, без всяких драматических взятий планок "красивых значений". В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдет укрепление - но уже до более скромных уровней 69,00-69,20 за доллар.

Однако есть "жизнь" и вокруг, и за пределами рынков и макростатистики. Так что возможны и другие сценарии. И во многом они связаны с развитием ситуации в Украине.

Экономика Финансы Валютный рынок
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