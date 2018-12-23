"Реал" в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира

Испанский "Реал" покорил очередную вершину. Обыграв эмиратский "Аль-Айн" - 4:1 в финале клубного чемпионата мира, проходившего в столице ОАЭ Абу-Даби, мадридцы завоевали трофей уже в четвертый раз. Это рекорд турнира.

Пикантный момент еще и в том, что "Реал" обошел своего самого принципиального противника, "Барселону", у которой значится три победы.

Из всех четырех финалов, в которых приходилось участвовать "королевскому клубу", этот, наверное, оказался самым легким. Многие, разумеется, предвкушали встречу "Реала" с аргентинским "Ривер Плейтом", совсем недавно завоевавшим главный южноамериканский трофей - Кубок Либертадорес. Но аргентинцы, кажется, и сами слишком рано поверили в свой выход в финал, за что и поплатились, уступив в 1/2 финала объективно более слабому "Аль-Айну" в серии пенальти.

"Реал" себе такой легкомысленности не позволил. Голами у мадридцев отметились Лука Модрич, Маркос Льоренте и Серхио Рамос. Плюс один мяч игроки "Аль-Айна" забили себе сами.

- Мы счастливы, игроки заслужили этот трофей, - прокомментировал успех подопечных главный тренер "Реала" Сантьяго Солари. - Они приехали на клубный чемпионат мира после большой работы и большой победы. Я очень рад выиграть этот титул, потому что понимаю, насколько это сложно.

Любопытно, что лучшим бомбардиром и игроком турнира стал Гарет Бэйл, не забивший в финале ни одного мяча. Зато валлиец оформил хет-трик в полуфинале, и этого оказалось достаточно.

Что касается других личных достижений, то тут отдельного упоминания достоин полузащитник "Реала" Тони Кроос. По количеству побед в клубном чемпионате мира немец обошел даже "Реал": у него их уже пять. Первую из них Кроос добыл еще за "Баварию" в 2013 году.