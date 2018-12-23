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23.12.2018 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Брянские чиновники отправили своих детей отдыхать вместо инвалидов

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Сразу несколько ведомств потребовали разбирательства скандала в Брянской области, где дети городских чиновников поехали отдыхать в Турцию вместо ребят с ограниченными возможностями. Оплатил тур благотворительный фонд имени посла России в Турции Бориса Карлова.

Деньги фонда выделаляись на отправку в Турцию больных детей, однако в числе счастливчиков их не оказалось.  Вместо них на курорт Демре отправились те, кто "добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности». По стечению обстоятельств все отличники оказались детьми городских чиновников.

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- Мы не видим никакой пошлости в том, что поехали те или иные дети. В городе семь тысяч детей, из них поехали 50, - заявил глава города Сергей Шкуратов.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова а связи с регионом, информация тщательнейшим образом проверяется, сообщили в Институте уполномоченных по правам ребенка. Расследования скандала потребовали и в "Единой России" - от однопартийца и брянского губернатора Александра Богомаза.

- Чиновники в Клинцах потрясают не только своим абсолютно аморальным, недопустимым поступком, но и запредельной степенью цинизма и хамства, убежденностью в своей правоте. Неприятно и стыдно, что до сих пор во власти работают люди, способные обирать малоимущих, больных детей, сирот, - заявила депутат Госдумы Ольга Баталина.

Собственную проверку подробностей туристической поездки начала и брянская прокуратура.

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