Надо долго жить и быть, творить, гореть и не выгорать, созидать и сопротивляться, чтобы случился такой вечер. Гала-концерт к 100-летию театра, основателями которого в революционные времена были два великих реформатора сцены К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко, стал одним из сильных впечатлений в предновогодней Москве.

Впрочем, не только. Телеканал "Культура" своей трансляцией вечера (воскресенье, 23.20) дает возможность каждому почувствовать легкую иронию, бурлеск, юношескую дерзость, которой закодирован столетний юбиляр, увидеть, в какой форме находятся оперная и балетная труппы.

Во все времена Музыкальный театр оставался демократичнее бывших императорских сцен, может поэтому пользуется непреходящей любовью искренне театральной публики (не скроем, цена на билеты тоже при этом имеет значение).

"Блеск!" - так Андрей Кончаловский оценил работу создателей гала-концерта (по сути, квинтэссенции трудов последних лет) Александра Тителя, Лорана Илера, Феликса Коробова, Владимира Арефьева. Знаменитый режиссер не случайно оказался среди именитых гостей: как уже писала "Российская газета", в этом сезоне Андрей Сергеевич поставит "Отелло" на Большой Дмитровке.

Ну, а теперь о юбилейном подарке, который оказался для более чем тысячного коллектива театра штукой посильнее "Фауста" Гете.

Министр культуры Москвы Александр Кибовский уже на неофициальной части вечера (а как же без нее и бокала шампанского у новогодней елки?) вручил сертификат, подписанный Сергеем Собяниным "на выплату каждому сотруднику театра премии в размере 100 тысяч рублей". А это не только всемирно известная Хибла Герзмава, не только ведущие солисты, но и скрипки, и альты, бутафоры и столяры, гримеры и декораторы, машинисты и осветители... Какая же огромная команда, которой никогда не аплодирует публика, аплодировала такой новости.

Специальным распоряжением мэра Москвы на премии всем сотрудникам выделено 128 миллионов рублей.

Есть смысл в Москве доживать до ста лет.