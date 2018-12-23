Проезд на электричках, метро и наземном транспорте Москвы подорожает примерно на 5 процентов со следующего года.

Тарифы на пригородные поезда в пределах столицы поднимут с 1 января 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития. Сейчас проезд на электричке по Москве стоит 34 рубля, со следующего года будет стоить 36. Рост тарифа не выйдет за пределы инфляции. Отметим, что в последний раз тарифы пересматривались 1 июля 2017 года. После 1 января в 2019-м другого повышения цены на проезд в электричках не будет.

А со 2 января подорожает проезд в метро и наземном транспорте. Проезд по "Тройке" будет стоить не 36, а 38 рублей. "Единый" билет подорожает с 1765 до 1900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей. Безлимит на 30 суток подорожает с 2075 до 2170 рублей, а на 90 дней - с 5190 до 5430 рублей. Повысятся цены и на льготные билеты. Месячный проезд на метро для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов будет стоить не 380, а 395 рублей, а на наземный транспорт - не 250, а 260 рублей.

Разовая поездка так и будет стоить 55 рублей. Отменят билет "ТАТ" на 60 поездок, останется только безлимит на 30 дней. Его можно купить за 1140 рублей. Не будут также продавать "Единые" на 20, 40 поездок и на 7 суток. В дептрансе объяснили изменение тарифов ростом цен на топливо и запчасти, а также открытием новых линий метро.