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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Между берегами

Ремонт Большого Москворецкого моста завершат к декабрю 2019 года
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7752 (289)
Любимый план фотографий у гуляющих в парке "Зарядье" - со стрелки в сторону Кремлевской стены и Москва-Сити, с октября стал не таким привлекательным.

Большой Москворецкий мост, который украшал этот вид, сначала облепила строительная техника, а после снятия облицовки он и вовсе облысел. Первоначальный вид этому месту вернут к декабрю 2019 года, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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Он рассказал "РГ", что мост в этом году справил 80-летие, но с момента постройки в 1938 году ни разу не видел капремонта. Фундамент за это время сильно размыло, а железобетонные конструкции пришли в негодность. Строителям в ходе ремонта придется уплотнять грунт под основными опорами. Заменят они также мостовое полотно и гранитную облицовку, сделают новую гидроизоляцию, а также увеличат гранитные парапеты. Самая сложная работа - ремонт несущих конструкций эстакадных частей моста. По словам Петра Бирюкова, производство балок доверили отечественному производителю. "Сегодня уже половина металлоконструкций изготовлена, 25% смонтировано", - отметил заммэра.

Несмотря на сложные работы, движение судов по Москве-реке останавливать не стали. А ремонт средней судоходной части будут проводить с середины января до середины апреля, когда река скована льдом. Сверху же движение ограничено одной половиной моста, вторую по очереди закрывают на ремонт.

Что касается облицовки, то ее будут восстанавливать профессиональные реставраторы. "Задача стоит сохранить памятник культурного и исторического наследия в том виде, в котором он был", - добавил Бирюков.

Сейчас ремонт моста идет по сжатому графику и строители работают круглосуточно.

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