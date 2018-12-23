Режиссер Светлана Баскова попала в массовое ДТП в Москве

В крупном ДТП в Москве пострадала 52-летняя режиссер Светлана Баскова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на ее супруга, художника Анатолия Осмоловского, она получила перелом двух ребер и сейчас находится в больнице.

Светлана Баскова чувствует себя нормально, но о выписке речи пока не идет. Кроме нее в той же аварии пострадали еще три человека, они также были госпитализированы. Данных об их состоянии пока не озвучивалось.

Авария произошла накануне вечером на Лужнецкой эстакаде. Там столкнулись пять автомобилей, в том числе "скорая помощь" и грузовик. Причины аварии выясняются.

Справка "РГ"

Одной из самых ярких работ Светланы Басковой считается лента "Зеленый слоник", снятая на любительскую камеру. Фильм в жанре "трэш" поначалу был воспринят весьма неоднозначно, однако он стал популярным в определенных кругах молодежи.