Жуткий инцидент произошел в конце минувшей недели в столичной подземке.

Четверо мужчин кавказской внешности начали приставать к девушке в метро, она стала звать на помощь - прохожие не отреагировали, но ей на подмогу подоспел дежуривший на станции сотрудник полиции. Однако отморозков появление стража правопорядка нисколько не отрезвило, а даже напротив раззадорило. Мужчины набросились на сотрудника полиции, избили его, а в конце еще и ограбили, прихватив с собой смартфон полицейского.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении двух молодых людей", - сообщили в пресс-службе СК России. "В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"", - отметили в ведомстве.

К слову, изначально мужчин было четверо. Но у двоих хватило ума не распускать руки в отношении блюстителя правопорядка, поэтому под уголовное преследование они не попали.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 декабря 2018 года два молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро "Таганская" оказали сопротивление сотруднику полиции. Злоумышленники нанесли полицейскому, согласно материалам уголовного дела, множественные удары руками в область головы и туловища. Преступников удалось задержать. Ими оказались уроженцы Кабардино-Балкарии и Дагестана Тимур Дамалаев и Заур Мурзаев.

Злоумышленники нанесли полицейскому множественные удары руками в область головы и туловища

Стоит напомнить, что как раз на прошлой неделе был вынесен приговор мужчине, который якобы в шутку напал в метро на бойца Росгвардии. Случаи, конечно, разнятся. Но пренебрежительное отношение к людям в форме отчетливо прослеживается в обоих преступлениях. Напавший на сотрудника Росгвардии, к слову, отделался штрафом в 20 тысяч рублей. Отморозки, избившие полицейского, явно получат более строгое наказание. Ведь оно должно стать назиданием другим.

При этом дело расследуется по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья. По этому составу задержанным за избиение полицейского грозит максимум до 5 лет лишения свободы. Правда, не исключено, что после результатов медицинской экспертизы в отношении пострадавшего обвинение будет утяжелено.