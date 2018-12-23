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23.12.2018 14:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин рассказал о новых рекордах московского метро

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин назвал уходящий 2018 год "годом метро", поскольку метростроителям удалось поставить несколько крупных рекордов по объемам ввода. Всего за год было запущено 33 километра новых линий и открыто 16 станций, а еще одна - "Савеловская" Большой кольцевой линии - примет первых пассажиров до конца года.

"Рядом со станциями метро, открытыми в 2018 году, живут, учатся или работают около 1 млн москвичей, для которых город стал ближе", - написал градоначальник на своем сайте.
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Один из участков - "Раменки - Рассказовка" длиной 15,3 километра - стал самым длинным одномоментно введенным участком за всю историю московской подземки с 1935 года. Кроме того, этот же отрезок оказался первым за последние 35 лет, где было запущено одновременно 7 станций.

Еще один рекорд связан со станцией "ЦСКА" - ее построили на глубине 28 метров открытым способом. Это тоже произошло впервые в истории столичного метростроения.

"Всего же с 2011 года мы открыли уже 73 новые станции, рядом с которыми живут, учатся или работают более 3 миллионов человек, - напомнил мэр. - Рекордный ввод новых станций метро - не случайность, а результат большой работы предыдущих лет. Но в ближайшие годы предстоит сделать не меньше, а больше, чтобы обеспечить еще миллионы людей самым быстрым и удобным общественным транспортом - Московским метро".

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