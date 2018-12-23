В Москве на 15% снизилось число парковочных "халявщиков"

После введения новых правил парковки количество автомобилистов, которые злоупотребляли бесплатным временем, уменьшилось в Москве почти на 15%, сообщает пресс-служба Администратора московского парковочного пространства (АМПП).

До 15 декабря время, отведенное на оплату парковки, составляло 15 минут, и водители часто оставляли машину именно на этот срок, а потом просто перепарковывали ее, чтобы продлить "бесплатную сессию". Таким образом, городские стоянки использовались нерационально, и автомобилисты испытывали дефицит парковок. Но с 15 декабря бесплатное время сократилось в три раза - до 5 минут.

"После введения новых правил число таких водителей сократилось почти на 15%. Также, благодаря новым правилам, доля оплат выросла на 3%", - говорится в сообщении ГКУ "АМПП".

С 15 декабря в Москве начали действовать обновленные парковочные тарифы, а на 237 самых загруженных улицах был введен максимальный тариф - 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. Также на этих улицах была отменена парковка по воскресеньям. Сейчас в Москве платная парковка действует на более чем 1 тысяче улиц, всего обустроено более 80 тысяч мест.