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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен глава администрации Владивостока

Текст: Татьяна Дмитракова

Исполняющим обязанности главы города Владивостока стал Олег Гуменюк, сообщается на сайте городской администрации. Кроме того, он назначен первым заместителем главы администрации.

Мэр Владивостока ушел в отставку

Олег Владимирович Гуменюк родился в 1967 году во Владивостоке. С 2005-го работал в администрации Владивостока в комитете по физической культуре и спорту. В 2007 году окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, получив квалификацию "экономист-менеджер". В 2010-2015 годах возглавлял управление, а затем министерство по физической культуре и спорту Амурской области. В 2015-м был заместителем председателя регионального правительства.

До назначения на пост главы Владивостока занимал должность руководителя хозяйственного управления администрации Приморского края.

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