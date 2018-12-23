Новости

Аэропорт Бирмингема возобновил работу после сбоя в системе управления 23.12.2018
Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу 23.12.2018
Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии 23.12.2018
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками "Бутырки" 23.12.2018
Патрик Шанахан станет и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года 23.12.2018
Испанское издание включило Дзюбу в сотню лучших игроков года 23.12.2018
Макрон выразил сожаление в связи с выводом войск США из Сирии 23.12.2018
Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами 23.12.2018
Пожар на шахте в Соликамске полностью потушен 23.12.2018
В Соликамск из Башкирии приехали родственники погибших в шахте 23.12.2018
Сестра Шипулина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону 23.12.2018
Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком 23.12.2018
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море 23.12.2018
Рaкета Falcon 9 со спутником GPS стартовала во Флориде 23.12.2018
В Беларуси продают идеальную "девяносто девятую" 23.12.2018
Умер последний участник восстания в Варшавском гетто 23.12.2018
Россияне остались без новогодних скидок на автомобили 23.12.2018
В Москве трамвай протаранил легковушку 23.12.2018
Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани 23.12.2018
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны 23.12.2018
Собянин рассказал о новых рекордах московского метро 23.12.2018
Путин реорганизовал кремлевское управление 23.12.2018
В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии" 23.12.2018
Террористы готовят новые атаки на самолеты и аэропорты в Европе 23.12.2018
Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене 23.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 22:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Якутяне ждут

Готовятся новые аргументы для строительства моста через Лену
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
У жителей Якутии появилась надежда на то, что мост через реку Лена, проект которого пылится под сукном уже несколько лет, все-таки будет построен. Власти республики уверяют: за обоснованием экономической целесообразности стройки, оцениваемой в 80 миллиардов рублей, дело не станет.

В ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос якутского журналиста о перспективах проекта, президент РФ Владимир Путин ответил, что мост будет построен, если он позволит развивать экономику всей республики, а не только ее столицы. "Надо посмотреть: он упрется просто в город или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки", - подчеркнул президент.

Фото: Сергей Саркисов
Якутия получит 60 млрд на расселение аварийного жилья

Эта неопределенность возникла из-за того, что в прежние годы, обосновывая значение проекта, власти республики и федеральные ведомства рассматривали Якутск как некий конечный пункт. Город получал значительные выгоды, и они были четко прописаны. А вот влияние моста на развитие всего левобережья Лены оговаривалось весьма туманно.

- Проект был задвинут Минтрансом России на далекие перспективы в первую очередь из-за того, что не было приведено экономических и социальных обоснований для всей территории республики, - отмечает глава Якутии Айсен Николаев.

Однако это не значит, что подобных обоснований нет.

- Мост станет транспортной связкой для значительной части территории республики, обеспечив круглогодичной доступностью 83 процента ее жителей. Этот проект объединяет федеральные дороги "Колыма", "Лена" и "Вилюй". В перспективе мы видим доступ к очень богатым месторождениям юго-западной Якутии. А уже в ближайшие годы благодаря мосту произойдет существенное удешевление продуктов за счет изменения схемы северного завоза, - рассказал председатель правительства республики Владимир Солодов.

Мост обеспечит круглогодичной доступностью 83 процента жителей республики

По мнению министра экономики Якутии Майи Даниловой, значение этого проекта выходит за рамки одного региона. Сейчас от Якутска в западном направлении строится федеральная дорога "Вилюй", которая соединит республику с Иркутской областью. А на противоположном берегу Лены, прямо напротив города, берет начало трасса "Колыма" - до Магадана. Мост свяжет эти автодороги в единую магистраль, которой уже дали название Северный широтный пояс.

- Эта трасса соединит города Иркутской области через территорию Якутии с морскими портами на Охотском море. В зоне тяготения Северного широтного пояса расположены месторождения с ресурсами общемирового значения, разведанные запасы которых оцениваются в объемах, в два раза превышающих ВВП нашей страны, - рассказала Майя Данилова.

Фото: depositphotos.com
В Якутии будет создано "арктическое" министерство

Что же касается выгод непосредственно для Якутии, то, по мнению министра, запуск моста приведет к росту ВРП республики до трех процентов ежегодно.

- Возрастет загрузка промышленных предприятий, повысится привлекательность региона для создания новых производств, - поясняет Данилова.

Мост предполагается построить в 30 километрах от города. Пока его нет, сообщение между берегами осуществляется летом на паромах, зимой - по льду. Дальнобойщики называют этот участок "Золотой милей". К примеру, на маршруте Благовещенск - Якутск паромная переправа с ледокольной проводкой "съедает" треть всех затрат. Естественно, это поднимает цены на все и вся. В минэкономики республики подсчитали: при вводе моста за счет сокращения транспортных расходов в бюджете семьи из трех человек высвободится около шести тысяч рублей в месяц.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин реорганизовал кремлевское управление
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии