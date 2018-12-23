У жителей Якутии появилась надежда на то, что мост через реку Лена, проект которого пылится под сукном уже несколько лет, все-таки будет построен. Власти республики уверяют: за обоснованием экономической целесообразности стройки, оцениваемой в 80 миллиардов рублей, дело не станет.

В ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос якутского журналиста о перспективах проекта, президент РФ Владимир Путин ответил, что мост будет построен, если он позволит развивать экономику всей республики, а не только ее столицы. "Надо посмотреть: он упрется просто в город или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки", - подчеркнул президент.

Эта неопределенность возникла из-за того, что в прежние годы, обосновывая значение проекта, власти республики и федеральные ведомства рассматривали Якутск как некий конечный пункт. Город получал значительные выгоды, и они были четко прописаны. А вот влияние моста на развитие всего левобережья Лены оговаривалось весьма туманно.

- Проект был задвинут Минтрансом России на далекие перспективы в первую очередь из-за того, что не было приведено экономических и социальных обоснований для всей территории республики, - отмечает глава Якутии Айсен Николаев.

Однако это не значит, что подобных обоснований нет.

- Мост станет транспортной связкой для значительной части территории республики, обеспечив круглогодичной доступностью 83 процента ее жителей. Этот проект объединяет федеральные дороги "Колыма", "Лена" и "Вилюй". В перспективе мы видим доступ к очень богатым месторождениям юго-западной Якутии. А уже в ближайшие годы благодаря мосту произойдет существенное удешевление продуктов за счет изменения схемы северного завоза, - рассказал председатель правительства республики Владимир Солодов.

Мост обеспечит круглогодичной доступностью 83 процента жителей республики

По мнению министра экономики Якутии Майи Даниловой, значение этого проекта выходит за рамки одного региона. Сейчас от Якутска в западном направлении строится федеральная дорога "Вилюй", которая соединит республику с Иркутской областью. А на противоположном берегу Лены, прямо напротив города, берет начало трасса "Колыма" - до Магадана. Мост свяжет эти автодороги в единую магистраль, которой уже дали название Северный широтный пояс.

- Эта трасса соединит города Иркутской области через территорию Якутии с морскими портами на Охотском море. В зоне тяготения Северного широтного пояса расположены месторождения с ресурсами общемирового значения, разведанные запасы которых оцениваются в объемах, в два раза превышающих ВВП нашей страны, - рассказала Майя Данилова.

Что же касается выгод непосредственно для Якутии, то, по мнению министра, запуск моста приведет к росту ВРП республики до трех процентов ежегодно.

- Возрастет загрузка промышленных предприятий, повысится привлекательность региона для создания новых производств, - поясняет Данилова.

Мост предполагается построить в 30 километрах от города. Пока его нет, сообщение между берегами осуществляется летом на паромах, зимой - по льду. Дальнобойщики называют этот участок "Золотой милей". К примеру, на маршруте Благовещенск - Якутск паромная переправа с ледокольной проводкой "съедает" треть всех затрат. Естественно, это поднимает цены на все и вся. В минэкономики республики подсчитали: при вводе моста за счет сокращения транспортных расходов в бюджете семьи из трех человек высвободится около шести тысяч рублей в месяц.