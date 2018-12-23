В ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос якутского журналиста о перспективах проекта, президент РФ Владимир Путин ответил, что мост будет построен, если он позволит развивать экономику всей республики, а не только ее столицы. "Надо посмотреть: он упрется просто в город или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки", - подчеркнул президент.
Эта неопределенность возникла из-за того, что в прежние годы, обосновывая значение проекта, власти республики и федеральные ведомства рассматривали Якутск как некий конечный пункт. Город получал значительные выгоды, и они были четко прописаны. А вот влияние моста на развитие всего левобережья Лены оговаривалось весьма туманно.
- Проект был задвинут Минтрансом России на далекие перспективы в первую очередь из-за того, что не было приведено экономических и социальных обоснований для всей территории республики, - отмечает глава Якутии Айсен Николаев.
Однако это не значит, что подобных обоснований нет.
- Мост станет транспортной связкой для значительной части территории республики, обеспечив круглогодичной доступностью 83 процента ее жителей. Этот проект объединяет федеральные дороги "Колыма", "Лена" и "Вилюй". В перспективе мы видим доступ к очень богатым месторождениям юго-западной Якутии. А уже в ближайшие годы благодаря мосту произойдет существенное удешевление продуктов за счет изменения схемы северного завоза, - рассказал председатель правительства республики Владимир Солодов.
По мнению министра экономики Якутии Майи Даниловой, значение этого проекта выходит за рамки одного региона. Сейчас от Якутска в западном направлении строится федеральная дорога "Вилюй", которая соединит республику с Иркутской областью. А на противоположном берегу Лены, прямо напротив города, берет начало трасса "Колыма" - до Магадана. Мост свяжет эти автодороги в единую магистраль, которой уже дали название Северный широтный пояс.
- Эта трасса соединит города Иркутской области через территорию Якутии с морскими портами на Охотском море. В зоне тяготения Северного широтного пояса расположены месторождения с ресурсами общемирового значения, разведанные запасы которых оцениваются в объемах, в два раза превышающих ВВП нашей страны, - рассказала Майя Данилова.
Что же касается выгод непосредственно для Якутии, то, по мнению министра, запуск моста приведет к росту ВРП республики до трех процентов ежегодно.
- Возрастет загрузка промышленных предприятий, повысится привлекательность региона для создания новых производств, - поясняет Данилова.
Мост предполагается построить в 30 километрах от города. Пока его нет, сообщение между берегами осуществляется летом на паромах, зимой - по льду. Дальнобойщики называют этот участок "Золотой милей". К примеру, на маршруте Благовещенск - Якутск паромная переправа с ледокольной проводкой "съедает" треть всех затрат. Естественно, это поднимает цены на все и вся. В минэкономики республики подсчитали: при вводе моста за счет сокращения транспортных расходов в бюджете семьи из трех человек высвободится около шести тысяч рублей в месяц.