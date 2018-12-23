24 декабря в Пермском крае объявлено днем траура

Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении 24 декабря в регионе днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в строящемся стволе №4 рудника в Соликамске.

Учреждениям культуры и телекомпаниям Пермского края рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Также глава региона подписал распоряжение правительства о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по одному миллиону рублей. Отдельно дано поручение социальному блоку правительства обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.

- Самое важно, что выплатами наша помощь только начинается. Очень важно сейчас каждую семью взять на сопровождение, у погибших остались малолетние дети. В первую очередь фокус на детях, женах, родителях - со вчерашнего дня работа с ними уже началась, и она будет продолжена, пока будет необходимость, - сообщил глава региона Максим Решетников. - Сегодня звонил президент, запрашивал детальный отчет по ситуации. Доложил ему максимально подробно о том, что происходило. Знаю, что и вчера докладывали в течение дня. Нам дано максимальную поддержку родным и близким и объективно и всестороннее изучить причины возникновения ситуации.