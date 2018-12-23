Беседовать с Еленой Анатольевной - одно удовольствие. И даже не хотелось разбивать наш разговор на вопросы. Пусть это будет монолог с маленькими главками. Итак, слово Чайковской:

- Если общее впечатление - то оно радостное. Много молодых фигуристов, которые могут бороться на самых серьезных международных соревнованиях. Они прекрасно подготовлены технически и - самое главное - не забыли, что такое фигурное катание, образность, музыка.

О девчонках и Загитовой

У нас потрясающая плеяда юных девушек - одна другой краше. Задача: их сохранить, потому что одно дело кататься в 13-15 лет, и совсем другое - в 17-19. Как говорила в свое время знаменитый тренер из ГДР Юта Мюллер, воспитавшая великую Габи Зейферт, "с женщинами надо уметь работать". Как это актуально и теперь для всех стран и для нашей, где подготовлен удивительный резерв. Беречь их, когда наступит период формирования, когда наступят неизбежные измения в весе и, обязательно замечу, в психике.

Обращусь к нашим ведущим. Очень сильна Загитова. Ее катание в произвольной, думаю, временное недоразумение. Видела ее и на тренировках, и на разминках, и везде она была удивительно хороша, красива и надежна. Будем надеяться, что это был сбой. Очень высокие оценки у девочек. У них три первых места, и ни одна из них не может по возрасту поехать на чемпионаты ИСУ. Да, есть возрастной сдвиг, который тоже влияет психологически на выступления зрелых звезд.

А теперь о Медведевой

Что касается Жени Медведевой, мне трудно что-то сказать. Есть только один вопрос: где та божественная Медведева, которую мы так любили, и куда она исчезла? Появился совершенно другой вид спортсменки, которая пока еще не нашла себя в новой программе и в новой самооценке. Я вижу растерянность, технические неполадки. Возможно, тоже связано с возрастом, о котором я говорила. Но ее харизма, удивительная легкость и, если хотите, манкость исчезли. Очень жаль, потому что это тоже одна из гениальных фигуристок. Я не хотела видеть ни этой разминки перед короткой программой. Ни этой программы. Мне жаль таких спортсменов. Жаль, что такое могло произойти, и из этого необходимо выходить. Надо найти пути. И Женя, конечно, должна продолжать. Мы должны увидеть ее возрождение. Да, пока речь о том, чтобы возродиться. Она даже не попала сейчас на чемпионат Европы. Хотя все ее ждали: и мы, и публика. Предполагалось, что Загитова с Медведевой - два лидера, которые обязательно едут на Европу, а третью будем отбирать. Но получилось не так, как нам бы хотелось и как бы должно было бы быть.

Мы не забываем о Туктамышевой, заболевшей воспалением легких, что не предполагает участия в соревнованиях. Но она прекрасно показала себя на всех этапах Гран-при и в финале.

Ситуация довольно радужная. На Европе можем рассчитывать на очень высокий результат. И не забудем об Универсиаде в Красноярске - главном спортивном событии сезона в нашей стране. Там наши студенты обязаны показать себя, прозвучать. А дальше - подготовка к чемпионату мира, он в этом году очень важен. Всегда после Олимпийских игр этот турнир демонстрирует, кто будет претендовать на золото Олимпиады. Призовые места на чемпионате мира для нас очень важны. И оттуда уже будем стартовать. Если ты десятый и дальше, то выбраться в призеры сложно. Да, бывали чудеса, но они редки. В мировом фигурном катании половина состава ушла. Зато появились новые звезды. Как быстро и ярко они засветили! И теперь мы их видим: посмотрите на результаты женщин одиночниц из Японии и Кореи. Ни минуты успокоения - нельзя! Все развиваются, рвутся вперед. И чемпионат мира, тем более проходящий в Японии, очень важен для перспектив на Олимпийские игры в Пекине

Ребята возмужали

Меня обрадовал Ковтун. Он стал мощным. Парень дерзает, знает, что должен работать. Надеюсь, и на Европе поднимется высоко. И вместе с Колядой. Тот чуть-чуть не так хорош в произвольной, но у него есть все для прогресса..

Вообще вопрос чемпионата России - довольно сложный. Здесь надо быть в отличной форме, но сохранять форму еще на три месяца, потому что чемпионат мира в конце марта, трудно. И задача тренера, спортсмена понять, где выступить на пике наивысшей формы, а к каким турнирам готовить себя в обычном режиме. Полгода держать форму нельзя. Только что был финал Гран-при. Что касается Коляды, то он никак не найдет этот свой пик. На Гран-при не попал в финал и здесь тоже был не в лучшей кондиции. Хотя фигурист очень способный.

Всегда повторяю спортсменам и тренерам: чемпионат страны - это отбор. Подготовьте голову и нервы, технику и настрой. Получится потрясающее катание.

Мне жаль Алиева. Хотела бы видеть представителя той русской школы, который катается с широкой душой, исключительно музыкален и пластичен. Самарин силен технически, он это доказал, заслуженно попал в команду. Уверена, в данной ситуации это абсолютно справедливо.

Есть кому танцевать

В танцах заметен прогресс и успех Синициной - Кацалапова. Показали результат мирового класса. Думаю, мы уже можем о себе заявлять серьезно на любых чемпионатах. Рядом и вторая пара - молодые, дерзающие Степанова - Букин. У них все в руках.

Впервые попала на Европу пара из Самары Евдокимова - Базин. Нам просто необходимо развиваться в регионах. Хватит уже перевозить всех то в Питер, то в Москву. В регионах научились готовить спортсменов - участников чемпионатов мира и Европы. Меня лично это вдохновляет. Немножко испугали Загорски - Гурейро. Хорошо шли весь сезон, пробились в финал Гран-при, а в Саранске какое-то "растерянное", скомканное выступление. Никто ничего прощать не будет. И рядом стоит сильная пара. Так произошло и в танцах.

Традиции не обрываются

Роскошно откатались Тарасова - Морозов. Прекрасные элементы, музыкальность. Все зависит от них. Готовы к высоким результатам. То же скажу и о Забияко - Энберте. Они - совсем близко. В произвольной выступили надежно. И еще большая радость - возрождение школы Тамары Москвиной, где работает Олег Васильев. Их новая пара Бойкова - Козловский пробилась на чемпионат Европы. Очень хорошо в Питере работает с парами семья тренеров Людмилы и Николая Великовых. Тоже возрождение. У питерской школы сегодня большие заявки. Чемпионы мира прошлого года среди юниоров Павлюченко - Ходыкин из Москвы выглядят и среди взрослых очень достойно.

И, начав с резерва, с появления юных, я и заканчиваю тем же. Рассчитываем на наших. Есть о ком говорить. Династия российского фигурного катания не обрывается.