Последний погибший в соликамской шахте горняк найден

Как только что сообщили "Российской газете" в администрации губернатора Прикамья, горноспасатели нашли тело последнего, девятого члена бригады рабочих, погибших из-за пожара в стволе шахты соликамского калийного рудоуправления.

Спасательные работы ведутся непрерывно уже более суток, однако выжить заблокированным в шахте людям не удалось.

Спасатели шесть раз предпринимали попытки спуститься в шахту, однако очень высокая температура, полное отсутствие видимости и деформация стальных конструкций ствола не позволили им продвинуться дальше отметки в 340 метров, в то время как горняки находились всего 25-30 метрами ниже.

То, что люди не смогут выжить, стало понятно, когда у самоспасательных аппаратов, предназначенных для дыхания в условиях непригодной атмосферы, закончился запланированный конструкцией резерв.