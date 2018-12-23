Последний погибший в соликамской шахте горняк найден

Новости

Путин реорганизовал кремлевское управление 14:39
В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии" 14:33
Террористы готовят новые атаки на самолеты и аэропорты в Европе 14:30
Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене 14:29
Видео: фура чуть не размазала кроссовер об отбойник 14:28
СК проведет проверку пожара в больнице Новосибирска 14:23
Свыше 80 тысяч человек пришли поздравить императора Японии с 85-летием 14:19
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье 14:16
Клинцевич: Киев впадает в маниакальное состояние 14:12
Пассажирский самолет экстренно сел в Германии из-за кофеварки 14:10
В Крыму объявили штормовое предупреждение 13:59
Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в шахте "Уралкалия" 13:51
Ученые выяснили, как омолодить мозг с помощью упражнений 13:50
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане 13:47
Путин выразил соболезнования родным погибших в Индонезии 13:38
Снегоход провалился под лед в Кузбассе 13:23
Власти Башкирии помогут семьям рабочих, погибших в Соликамске 13:13
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии 13:13
В Москве на 15% снизилось число парковочных "халявщиков" 13:08
Режиссер Светлана Баскова попала в массовое ДТП в Москве 13:02
При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент 12:58
Илон Маск восхитился российским ракетным двигателем РД-180 12:55
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии 12:50
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом 12:41
Названы три периода в жизни, когда человек наиболее одинок 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Последний погибший в соликамской шахте горняк найден

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Как только что сообщили "Российской газете" в администрации губернатора Прикамья, горноспасатели нашли тело последнего, девятого члена бригады рабочих, погибших из-за пожара в стволе шахты соликамского калийного рудоуправления.

Спасательные работы ведутся непрерывно уже более суток, однако выжить заблокированным в шахте людям не удалось.

Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в шахте "Уралкалия"

Спасатели шесть раз предпринимали попытки спуститься в шахту, однако очень высокая температура, полное отсутствие видимости и деформация стальных конструкций ствола не позволили им продвинуться дальше отметки в 340 метров, в то время как горняки находились всего 25-30 метрами ниже.

То, что люди не смогут выжить, стало понятно, когда у самоспасательных аппаратов, предназначенных для дыхания в условиях непригодной атмосферы, закончился запланированный конструкцией резерв.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Аварии на шахтах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом
Клинцевич: Киев впадает в маниакальное состояние
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии
Шредер раскритиковал позицию США по "Северному потоку-2"