По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержаны четыре человека

Уголовное дело о гибели девяти рабочих в шахте компании "Уралкалий" передано в центральный аппарат СК РФ.

Ход расследования поставлен председателем СК России на личный контроль.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности, изымается документация. Полученные в ходе осмотра данные при расследовании уголовного дела будут проанализированы и сопоставлены с документами, регламентирующими соблюдение правил безопасности на данном участке работ. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

Напомним, утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе Пермского края при производстве работ произошло задымление. В шахте в это время находились девять сотрудников подрядной организации, которые в результате пожара погибли. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть двух и более человек.

Между тем

Гендиректор "Уралкалия" Дмитрия Осипов выразил соболезнования семьям погибших.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших работников ФГУП "Управление строительства № 30" в связи с трагическими событиями, произошедшими 22 декабря в Соликамске. Скорбь утраты невозможно возместить. Эта страшная трагедия для всех нас, всего региона. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших строителей. Компанией "Уралкалий" принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит три миллиона руб. Конечно, это не смягчит горечь утраты, но поможет выстоять в этот трудный и трагический для всех нас период.