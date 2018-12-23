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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в шахте "Уралкалия"

Текст: Александр Шестаков (Пермь)

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту гибели девяти сотрудников федерального государственного унитарного предприятия УС-30 при пожаре в строящемся стволе шахты компании "Уралкалий" в Соликамске.

Фото: youtube
Появился список погибших в Соликамске горняков

- Следователи прокуратуры проводят проверку соблюдения техники безопасности при производстве работ на шахте в Соликамске, но основной охват будет в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, - пояснила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова.

Надзорное ведомство намерено установить причины трагедии, запросить документы и оценить действия руководства компаний, включая подрядную организацию УС-30 из Республики Башкортостан.

Напомним, спасатели ведут поиск тела девятого погибшего в шахте горняка. Они предполагают, где находится тело погибшего, но пока визуально не могут обнаружить его.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Аварии на шахтах
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