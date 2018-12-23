Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в шахте "Уралкалия"

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту гибели девяти сотрудников федерального государственного унитарного предприятия УС-30 при пожаре в строящемся стволе шахты компании "Уралкалий" в Соликамске.

- Следователи прокуратуры проводят проверку соблюдения техники безопасности при производстве работ на шахте в Соликамске, но основной охват будет в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, - пояснила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова.

Надзорное ведомство намерено установить причины трагедии, запросить документы и оценить действия руководства компаний, включая подрядную организацию УС-30 из Республики Башкортостан.

Напомним, спасатели ведут поиск тела девятого погибшего в шахте горняка. Они предполагают, где находится тело погибшего, но пока визуально не могут обнаружить его.