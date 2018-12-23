Спасатели: Спуск к заблокированным в шахте рабочим временно невозможен

Горноспасатели пока не могут добраться до предполагаемого места нахождения девяти заблокированных в стволе шахты "Уралкалия" рабочих на глубине 365 метров. Об этом сообщил журналистам руководитель Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов.

По его словам, в данный момент спуститься на полок проходческий (подвесную платформу в шахте для оборудования и рабочих) не удается из-за деформации конструкций ствола, продолжающегося горения и сильного задымления, пишет ТАСС.

Спуск на спасательной лестнице невозможен, так как лестница упирается в измененные металлические конструкции. Невозможно спуститься и при помощи бадьи, которая упирается в бетонноприемники и возникает угроза опрокидывания людей. Пестов также отметил, что в течение ближайших двух часов в аварийную зону планируется продолжить дистанционную подачу огнетушащего состава.

Задымление на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло в субботу утром. Восемь человек успели подняться на поверхность, еще девять остались заблокированными в зоне задымления. По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами, пишет "Интерфакс".

Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, оставшимися под землей. Уже были предприняты несколько безуспешных попыток пробиться к ним. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".