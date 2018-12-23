Новости

Спасатели: Спуск к заблокированным в шахте рабочим временно невозможен 03:18
В Индонезии 20 человек погибли и 165 пострадали в результате цунами 02:44
Кадыров: Я не вижу себя на федеральной должности 02:25
СМИ: Спецпредставитель США подал в отставку из-за вывода войск из Сирии 01:48
Спасатели добрались до места возгорания в шахте Соликамска 01:22
Первое на Шпицбергене ограбление банка совершил россиянин 00:57
В Испании разыграли 2,5 миллиарда евро в крупнейшей лотерее мира 22.12.2018
В парламенте Ирана обсудят покупку у России самолетов SSJ-100 22.12.2018
Контроль за пожарной безопасностью могут передать МВД 22.12.2018
РПЦ: У канонической УПЦ гораздо больше прав, чем получит автокефалия 22.12.2018
"Реал" в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира 22.12.2018
В Соликамске спасатели начали шестую попытку добраться до горняков 22.12.2018
Против украинского премьера возбудили уголовное дело 22.12.2018
ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР 22.12.2018
В КБР задержали подозреваемого в убийстве 13-летней давности 22.12.2018
В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами 22.12.2018
СМИ: Порошенко прикрывает коррупционный режим на Украине 22.12.2018
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ 22.12.2018
МВД уточнит правила проникновения полицейских в частные помещения 22.12.2018
На Урале водитель Porsche устроил стрельбу за право выезда с парковки 22.12.2018
Медведев поручил губернатору оказать помощь пострадавшим в Соликамске 22.12.2018
Российское бюро Интерпола поможет Сирии найти культурные ценности 22.12.2018
СК возбудил дело по факту возможной гибели людей в шахте Соликамска 22.12.2018
В Соликамске рассказали о шансах на спасение горняков из горящей шахты 22.12.2018
Биатлонист Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира 22.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 03:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели: Спуск к заблокированным в шахте рабочим временно невозможен

Горноспасатели пока не могут добраться до предполагаемого места нахождения девяти заблокированных в стволе шахты "Уралкалия" рабочих на глубине 365 метров. Об этом сообщил журналистам руководитель Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов.

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
Глава Соликамска: Работа по спасению шахтеров продолжится и ночью

По его словам, в данный момент спуститься на полок проходческий (подвесную платформу в шахте для оборудования и рабочих) не удается из-за деформации конструкций ствола, продолжающегося горения и сильного задымления, пишет ТАСС.

Спуск на спасательной лестнице невозможен, так как лестница упирается в измененные металлические конструкции. Невозможно спуститься и при помощи бадьи, которая упирается в бетонноприемники и возникает угроза опрокидывания людей. Пестов также отметил, что в течение ближайших двух часов в аварийную зону планируется продолжить дистанционную подачу огнетушащего состава.

Задымление на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло в субботу утром. Восемь человек успели подняться на поверхность, еще девять остались заблокированными в зоне задымления. По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами, пишет "Интерфакс".

В Соликамске в связи с ЧП на шахте заработала горячая линия

Горноспасателям не удается установить связь с рабочими, оставшимися под землей. Уже были предприняты несколько безуспешных попыток пробиться к ним. По факту ЧП на шахте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

В Соликамск выехали горноспасатели из разных регионов Урала
Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край РГ-Фото Аварии на шахтах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель нового транша Киеву от США
Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США
Свыше 800 "желтых жилетов" собрались в Париже
Правительство США частично прекратило работу
Железнодорожники Украины пожаловались на нехватку российских запчастей