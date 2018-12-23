В шахте Соликамска продолжили поиски девятого погибшего

Горноспасатели опровергли обнаружение девятого погибшего рабочего в шахте Соликамска. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Спасатели предполагают, где находится тело погибшего, но пока визуально не могут обнаружить его. Скорее всего, оно находится под завалами. Сейчас принимаются все меры к его розыску.

Напомним, что сегодня ночью были найдены тела восьмерых погибших рабочих в шахте Соликамска. Их еще предстоит поднять на поверхность с большой глубины. Они погибли из-за возникшего там пожара, причины которого выясняются.