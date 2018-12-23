В Соликамск из Башкирии приехали родственники погибших в шахте

В Соликамск из Башкирии приехали родственники погибших при пожаре на шахте. Их сопровождает глава Советского района Уфы Илмир Нурдавлятов.

- Еще вчера, как только стало известно о трагедии, глава Башкирии поручил мне оказать семьям погибших всемерную помощь, - говорит он. - Мы с участием психолога встретились с родственниками. А сегодня в девять утра выехали в Соликамск.

В дороге они провели десять часов. С Нурдавлятовым приехали родственники Сергея Тоньшина и Антона Абрамова. Родственники Сергея Игнатенко добирались в Соликамск самостоятельно.

Местные власти обеспечили прибывших гостиницей и оказали всю необходимую помощь. Со слов Нурдавлятова, они будут здесь находится столько, сколько потребуется для опознания и других процедур. На данный момент горноспасатели подняли на поверхность тела семерых погибших.

Родственников погибших сопровождали психолог и медик. По указанию главы Башкирии каждой семье будет выполнено по миллиону рублей и оказана необходимая поддержка.