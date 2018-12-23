В Соликамске из шахты достали на поверхность тела всех погибших

Сотрудники МЧС подняли на поверхность все девять тел погибших при пожаре на шахте в Соликамске Пермского края, сообщили в оперативном штабе.

Как пояснили в МЧС России по Пермскому краю, в ходе спасательной операции, которая длилась в ночь с 22 на 23 декабря, было предпринято восемь попыток подобраться к заблокированным шахтерам. Но спасти людей в шахте не удалось.

Подъем тел осуществлялся в сложнейших условиях: очень высокая температура, плохая видимость. Пожар в шахте удалось окончательно потушить только несколько часов назад.

В настоящее время на месте трагедии работают 162 спасателя и 38 единиц техники.

В город для опознания прибывают родственники погибших, завтра во всем крае объявлен траур.