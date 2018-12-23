В Соликамске отменены все развлекательные мероприятия

В Соликамске после гибели девяти рабочих при пожаре на шахте отменены все культурно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмена коснется всех мероприятий, запланированных на сегодня и завтра.

Напомним, пожар произошел в одной из шахт на территории Соликамска вчера днем. Тела погибших еще предстоит поднять на поверхность: они остались на большой глубине.

По факту их гибели следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть трех и более человек.