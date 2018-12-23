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23.12.2018 22:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Остались в огне

В Соликамске в строящемся стволе калийной шахты погибли девять горняков
Текст: Константин Бахарев, Айгуль Камаева, Александр Шестаков
Российская газета - Столичный выпуск №7752 (289)
Следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по части третьей статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек) после возгорания в четвертом шахтном стволе Соликамского калийного рудоуправления-3, унесшего жизни девятерых человек.

Чуть позже дело было передано в центральный аппарат СК РФ, ход расследования - на контроле у председателя СК России. В качестве подозреваемых задержаны горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

...Сообщение о возгорании в четвертом шахтном стволе Соликамского калийного рудоуправления-3 поступило в МЧС в субботу днем. Вскоре стало известно, что под землей остаются девять горняков и связи с ними нет. Следователи выяснили, что на поверхность поступил тревожный сигнал о том, что вниз срочно необходимо опустить бадью, чтобы поднять рабочих. Машинист тут же начал опускать ее, но когда поднял обратно, она была пустой и вся покрыта копотью.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС
В Соликамске из шахты достали на поверхность тела всех погибших

Всего в шахте работали 17 горняков, которые бетонировали ее ствол. По технологии они должны были сначала нанести на стены шахты герметик, пенополиуретан, а потом положить сверху бетон.

Когда начался пожар, восьми работникам удалось подняться на поверхность.

Уже к вечеру были подняты по тревоге горноспасатели в Новосибирске, выехали на помощь коллегам из Соликамска военизированные части МЧС из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Североуральска.

Пожар заливали преимущественно водой. Но проблема была в том, что огонь бушевал в пазухах шахты, в технологических ответвлениях ствола. А вода туда почти не попадала...

Спуститься в шахту глубиной 450 метров горноспасатели пытались шесть раз. Рабочие, запертые огнем, находились на отметке 356 метров. Но спасатели смогли добраться лишь до отметки 340. Дальше хода не было - от высокой температуры деформировались конструкции шахтного ствола, видимость была нулевая.

Рабочие, запертые огнем, находились на отметке 356 метров. Но спасатели смогли добраться лишь до отметки 340

И только утром горноспасателям удалось добраться до рабочих. Их тела были найдены в разных местах - очевидно, они пытались найти укрытие от пламени. Извлечение из шахты всех девяти тел завершилось в воскресенье вечером...

Семьи погибших рабочих получат по три миллиона рублей. По два миллиона выплатит организация, где они работали, и еще по одному - краевой бюджет. Кроме того, все неработающие члены семей получат по два годовых оклада. "Уралкалий" выплатит каждой семье погибшего по три миллиона рублей.

24 декабря в Пермском крае объявлено днем траура...

В числе погибших в шахте Соликамска шахтеров было три жителя Башкирии. По поручению исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова их семьям выплатят из регионального бюджета единовременную материальную помощь по одному миллиону рублей.

- Опять беда. Пожар в шахте в Соликамске. Девять погибших, из них трое из нашей республики - из Уфы и Белорецка. У двоих молодых парней остались жены с детьми. Такой ужас перед Новым годом... Радий Хабиров поручил оказать всю возможную помощь семьям погибших рабочих. Конечно, мы все сделаем. Но вот только людей этих уже не вернешь... Папу, мужа, сына, брата, - написала на своей странице в Facebook и.о. заместителя премьер-министра РБ по соцвопросам Ленара Иванова.

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержаны четыре человека

Один из погибших - уфимец, 57-летний Сергей Томшин. Как сообщили в администрации Советского района Уфы, у него остались двое сыновей - Ярослав и Александр.

- Семье погибшего мы окажем всестороннюю психологическую и материальную помощь, - уточнили в администрации Уфы.

Глава Советского района Уфы Илвир Нурдавлятов вместе с родным братом Сергея Томшина выехал в Соликамск.

- Нам предстоит опознать погибшего, и мы надеемся сразу забрать его тело с собой. Родственников пока разместят в гостинице, - рассказал Нурдавлятов.

Также в списках погибших - 38-летний уфимец Антон Абрамов и 41-летний белоречанин Сергей Игнатенко. Все трое работали в башкирской подрядной организации ФГУП "Управление строительства N 30".

По словам начальника предприятия Андрея Максимова, организация оплатит все расходы по похоронам погибших шахтеров. Кроме того, выплатит семьям по два миллиона рублей. Дополнительно на каждого иждивенца полагается выплата в размере среднемесячного заработка за прошедший год.

Тем временем

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главой региона Максимом Решетниковым и главой МЧС Евгением Зиничевым ситуацию с аварией на шахте в Соликамске.

Глава государства выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин также поручил следственным органам разобраться с причинами, которые привели к гибели людей.

Подготовила Айсель Герейханова

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