Власти Башкирии помогут семьям рабочих, погибших в Соликамске

В числе погибших в шахте Соликамска шахтеров было три жителя Башкирии. В числе погибших в шахте Соликамска шахтеров было три жителя Башкирии. По поручению и.о. главы администрации Башкирии Радия Хабирова их семьям выплатят из регионального бюджета единовременную материальную помощь по одному миллиону рублей.

- Конечно, мы все сделаем. Но вот только людей этих уже не вернешь... Папу, мужа, сына, брата, - написала на своей странице в Facebook и.о. заместителя премьер-министра Башкирии по соцвопросам Ленара Иванова.

Один из погибших - уфимец Сергей Томшин; еще двое, по данным администрации Советского района Уфы, - уроженцы Белорецкого района. У Сергея Томшина остались двое сыновей.

- Глава района Илвир Нурдавлятов вместе с родственниками шахтера выехали в Соликамск. Семье погибшего мы окажем всестороннюю психологическую и материальную помощь, - уточнили в райадминистрации.

Напомним, 22 декабря в шахте Соликамска произошел пожар, в результате которого погибли девять человек.