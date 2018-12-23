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23.12.2018 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамаке 34-летний местный житель угнал автомобиль с находящимися в нем пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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По данным ведомства, водитель, не заглушив двигатель, оставил свою машину Hyundai Elantra на улице, чтобы сбегать до банкомата. При этом в салоне на заднем сидении находились супруга и 16-летний сын мужчины. Неожиданно на место водителя запрыгнул незнакомец и поехал вперед. Но далеко уехать похититель не смог: уже через несколько метров автомобиль врезался в здание. К счастью, обошлось без жертв.

Угонщика, который был в состоянии алкогольного опьянения и просто не заметил пассажиров, задержали приехавшие на вызов сотрудники ГИБДД.

По факту угона в полиции завели уголовное дело, а подозреваемого поместили под стражу.

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